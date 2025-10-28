এবার প্রিমিয়ার লিগ আর্সেনালের, তবে আছে সতর্কবার্তাও

এবার প্রিমিয়ার লিগ আর্সেনালের, তবে আছে সতর্কবার্তাও
লিভারপুল একের পর এক ম্যাচ হেরে যাচ্ছে। নিজেদের হারিয়ে খুঁজছে ম্যানচেস্টার সিটিও। তাহলে এবার প্রিমিয়ার লিগ জিতবে কোন দল?
উত্তরটা যদি সাবেক ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ডিফেন্ডার গ্যারি নেভিলের কাছ থেকে শোনেন, তাহলে আর্সেনাল সমর্থকেরা খুশি হয়ে যাবেন। নেভিলের মতে, এবার প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা আর্সেনালের হতে যাচ্ছে। তবে সবাই একই সুরে কথা বলছেন না।
নেভিলেরই একসময়ের সতীর্থ ও কিংবদন্তি ইংলিশ স্ট্রাইকার ওয়েইন রুনি যেমন সতর্কও করে দিয়েছেন আর্সেনাল কোচ মিকেল আরতেতাকে। এবার দলকে লিগ জেতাতে না পারলে আরতেতাকে অন্য চাকরি খুঁজতে হবে বলে মনে করেন রুনি।
এবার লিগে আসলেই অন্য রকম লাগছে আর্সেনালকে। মাঠে দারুণ আত্মবিশ্বাসী লাগছে আরতেতার শিষ্যদের। সর্বশেষ ম্যাচে তারা ক্রিস্টাল প্যালেসকে হারিয়েছে ১-০ গোলে। এই জয়ে শীর্ষে থাকা আর্সেনালের সঙ্গে এখন দুই নম্বরে থাকা বোর্নমাউথের ব্যবধান ৪ পয়েন্টের। সমান ৯ ম্যাচ শেষে আর্সেনালের পয়েন্ট ২২, বোর্নমাউথের ১৮।
এদিকে লিভারপুল সর্বশেষ ম্যাচে ৩-২ গোলে হেরেছে ব্রেন্টফোর্ডের কাছে। এ নিয়ে লিগে টানা চার ম্যাচ হারল অল রেডরা।
পেপ গার্দিওলার ম্যানচেস্টার সিটিও সর্বশেষ ম্যাচে ১-০ গোলে হেরেছে অ্যাস্টন ভিলার কাছে। লিগে আপাতত ম্যান সিটি ১৬ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচ নম্বরে, ছয়ে থাকা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের পয়েন্টও ১৬। ১৫ পয়েন্ট নিয়ে লিভারপুল সাতে, ১৪ পয়েন্ট নিয়ে চেলসি ৯ নম্বরে।
এই মৌসুমে তাই আর্সেনালকে শিরোপার বড় দাবিদার মনে হচ্ছে গ্যারি নেভিলের, ‘এই মৌসুম আর্সেনালেরই। এটাই তাদের বছর হওয়া উচিত।’
‘দ্য গ্যারি নেভিল পডকাস্ট’-এ তিনি বলেছেন, ‘টানা চার বছর ধরে আমার মনে হচ্ছে, আর্সেনালই জিতবে। এবারও তা-ই মনে হচ্ছে। তারা হয়তো আগের চেয়ে ভালো খেলছে না, কিন্তু ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছে। এই মৌসুমে লিগ জিততে ৯০ বা ১০০ পয়েন্ট লাগবে না, ৮০–এর মাঝামাঝি গেলেই হবে। আশা করি, তারা সেটা করতে পারবে।’
নেভিল আরও বলেন, ‘এবার অন্য দলগুলো অনিশ্চিত, কিন্তু আর্সেনাল নয়। তাদের ওপর ভরসা করা যায়। রক্ষণ অসাধারণভাবে সাজানো, সবাই একে অপরের পাশে থাকে, গোল খায় না। সামনে একাধিক খেলোয়াড় আছে, যারা গোল করতে পারে। হয়তো দুর্দান্ত কোনো স্ট্রাইকার নেই, কিন্তু আছে পরিশ্রমী, নির্ভরযোগ্য ফরোয়ার্ড। আছে এজে, মাদুয়েকে, মার্তিনেল্লি, ত্রোসার—সবাই গোল দিতে পারে। সেটপিসে ডেক্লান রাইসও হুমকি। চারজন দারুণ ফুলব্যাক, তিনজন অসাধারণ সেন্টারব্যাক—পুরো দলটাই ভারসাম্যপূর্ণ।’
নেভিল চান, এ অবস্থায় আর্সেনাল যেন পা মাটিতে রাখে। তাঁর পরামর্শ, ‘এখন যা করার, সেটা হলো স্থির থাকা। বাড়াবাড়ি কিছু করার দরকার নেই। আগের মতোই খেলো, কাজ করে যাও। তাতেই লিগটা তোমাদের হবে। এটা তোমাদের শিরোপা, আর্সেনাল। আমি এতটা নিশ্চিত আগে কখনো হইনি। মৌসুম এখনো অনেক বাকি, তবু বলছি, এবারের লিগ তোমাদের।’
আর্সেনালের এমন ছন্দ দেখে অনেকে প্রশংসায় ভাসাচ্ছেন, কিন্তু সতর্কবার্তা দিয়েছেন ওয়েইন রুনি। ‘দ্য ওয়েন রুনি শো’র সর্বশেষ পর্বে সাবেক ম্যান ইউ ফরোয়ার্ড বলেছেন, ‘আর্সেনাল দলের মান এখন যথেষ্ট ভালো। তারা গত কয়েক মৌসুমের অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছে, এখন প্রস্তুত। যদি এবারও না জেতে, তাহলে সম্ভবত ওদের কোচ বদল হবে।’