ইয়ামালের মায়ের সঙ্গে ডিনার করতে লাগবে ৪৭ হাজার টাকা

ইয়ামালের মায়ের সঙ্গে ডিনার করতে লাগবে ৪৭ হাজার টাকা
নামটা লামিনে ইয়ামাল। বয়স মাত্র ১৮। বার্সেলোনার জার্সিতে মাঠে নামলেই আলোচনায় থাকেন। তবে সাম্প্রতিক সময়ে মাঠের বাইরের কিছু ঘটনায়ও তাঁর নাম উঠে এসেছে খবরের শিরোনামে। বেশির ভাগই নেতিবাচক। এবার আলোচনায় এলেন আবারও—তবে এবার সরাসরি নয়, আলোচনায় এসেছেন তাঁর মা শেইলা এবানার কারণে।
আগামী মাসে লন্ডনে বড়দিন উপলক্ষে আয়োজিত এক জমকালো ডিনার অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশ নিচ্ছেন শেইলা। ৭ নভেম্বর লিওনার্দো রয়্যাল হোটেলে হবে এই আয়োজন। আয়োজকদের ভাষায়, এটি হবে ‘বড়দিনের অবিস্মরণীয় স্পোর্টস গালা ডিনার’।
আয়োজক প্রতিষ্ঠান জেন সি ইভেন্টস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘শেইলার সঙ্গে কাজ করতে পেরে আমরা সম্মানিত। এটি হবে দারুণ এক নেটওয়ার্কিং সন্ধ্যা। অতিথিদের জন্য থাকছে তাঁর সঙ্গে দেখা করার ও কথা বলার সুযোগ। সবকিছু এখনই বলে ফেলতে চাই না, তবে বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলারের মায়ের সঙ্গে এই রাতে থাকবে বিশেষ চমক।’
এই ডিনারের টিকিটের দাম ধরা হয়েছে ১৩০ থেকে ২৮৯ পাউন্ড (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ২১ হাজার থেকে ৪৭ হাজার টাকা)। টিকিটের প্যাকেজে রয়েছে শ্যাম্পেন দিয়ে অভ্যর্থনা, তিন কোর্সের খাবার, টানা বিনোদন, ডিজে, ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে নেটওয়ার্কিং ও ছবি তোলার সুযোগ।
তবে এই খবর প্রকাশ হওয়ার পর স্পেনে শুরু হয়েছে সমালোচনা। স্প্যানিশ দৈনিক এল পাইস লিখেছে, ‘নতুন ব্যবসা শুরু করেছেন ইয়ামালের মা।’ এ পরিস্থিতিতে শেইলার পাশে দাঁড়িয়েছেন সাবেক রিয়াল বেতিস তারকা বেঞ্জামিন জারানদোনা। তিনি নিজেও উপস্থিত থাকবেন লন্ডনের সেই ডিনারে।
স্প্যানিশ রেডিও কাদেনা সের-এ জারানদোনা বলেছেন, ‘প্রতিবছর জেন সি এক দাতব্য ডিনারের আয়োজন করে। এবার তারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। আমাকে লামিনের মায়ের সঙ্গে ছবি তুলতে দেখেছিল। আমাদের দুজনেরই শিকড় ইকুয়েটোরিয়াল গিনিতে, সেই সূত্রে শেইলার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব।’
জারানদোনা আরও যোগ করেন, ‘এজেন্সি জানতে চাইলে আমি খোঁজ নিই। আমাকে সাবেক খেলোয়াড় হিসেবে আমন্ত্রণ জানায়, আর আমি শেইলাকে বলি। শুধু ডিনারে যোগ দেওয়ার চুক্তি হয়েছে। এর বাইরে কিছু নয়।’
টিকিটের দাম নিয়ে সমালোচনার জবাবও দিয়েছেন জারানদোনা, ‘আয়োজকেরাই মূলত দাম নির্ধারণ করেছে। নিজেদের খরচ তুলতেই তারা এমনটা করেছে। শেইলা কিছুই আয়োজন করছেন না, তিনি শুধু অতিথি। কিছু সংবাদ পড়ে আমি সত্যিই অবাক হয়েছি।’
এদিকে মাঠে ইয়ামাল ঠিকই আলো ছড়াচ্ছেন। ব্যালন ডি’অরে এবার রানার্সআপ হয়েছেন তিনি। পুরস্কার জিতেছেন পিএসজির ফরাসি তারকা উসমান দেম্বেলে। তবে মূল পুরস্কার না জিতলেও, টানা দ্বিতীয়বারের মতো কোপা ট্রফি জিতেছেন ইয়ামাল। উদীয়মান তারকার এই পুরস্কার নিতে গিয়ে মায়ের সঙ্গে একাধিক ছবিতে ফ্রেমবন্দী হয়েছেন তিনি।