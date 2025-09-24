বাংলাদেশ–হংকং ম্যাচ: অনলাইনে টিকিট কেনা যাবে ৪০০ টাকায়, সার্ভার ক্র্যাশে ১০ লাখ জরিমানা

বাংলাদেশ–হংকং ম্যাচ: অনলাইনে টিকিট কেনা যাবে ৪০০ টাকায়, সার্ভার ক্র্যাশে ১০ লাখ জরিমানা
আগামী ৯ অক্টোবর ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে হংকংয়ের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল। ম্যাচ শুরু হবে রাত আটটায়। গ্যালারিতে বসে ম্যাচটি উপভোগ করতে একজন দর্শকের সর্বনিম্ন খরচ পড়বে ৪০০ টাকা।
আজ বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানিয়েছেন বাফুফের কম্পিটিশন কমিটির সদস্য তাজওয়ার আউয়াল।
হংকংয়ের সঙ্গে আগামী মাসে মোট দুটি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। ৯ অক্টোবরের ম্যাচের পর ১৪ অক্টোবর একই প্রতিযোগিতায় হংকংয়ের মাঠে খেলবেন হামজা–শমিতরা।
৯ অক্টোবর জাতীয় স্টেডিয়ামে ম্যাচ আয়োজন এবং টিকিট ব্যবস্থাপনা নিয়ে তাজওয়ার বলেন, ‘আমরা ৯ অক্টোবরের বাংলাদেশ–হংকং ম্যাচ নিয়ে কাজ শুরু করেছি। এবার টিকিটিং পার্টনার হিসেবে থাকছে কুইকেট। আশা করছি, ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে অনলাইনে টিকিট পাওয়া যাবে।’
গত ১০ জুন ঢাকায় হওয়া সিঙ্গাপুর ম্যাচের টিকিট বিক্রি নিয়ে বেশ সমালোচিত হয়েছিল বাফুফে। সেই ম্যাচের টিকিট বিক্রির দায়িত্বে ছিল টিকিফাই। কিন্তু টিকিট বিক্রি শুরুর পর হঠাৎ করেই সার্ভার ডাউন হয়ে যায়। এরপর প্রায় দুই দিন টিকিট বিক্রি একেবারে বন্ধ ছিল। যে কারণে অনেক সমর্থক টিকিট কিনতে পারেননি।
তাজওয়ার জানিয়েছেন, এবার আর তেমন কোনো সমস্যা হবে না। আর হলেও সেটার জন্য জরিমানা দিতে হবে কুইকেটকে। তিনি বলেন, ‘কোনো কারণে সিস্টেম ক্র্যাশ করলে বা সাইবার আক্রমণ হলে বাফুফেকে ১০ লাখ টাকা জরিমানা দিতে হবে। আমরা টিকিটিং পার্টনারকে এমন একটি পেনাল্টি ক্লজ দিয়ে দিয়েছি।’
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে এখন পর্যন্ত দুই ম্যাচ খেলে ১ পয়েন্ট পেয়েছে বাংলাদেশ। পয়েন্ট টেবিলে হাভিয়ের কাবরেরার দলের অবস্থান তিনে। সমান ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে হংকং। পয়েন্ট ও গোল–পার্থক্য সমান হলেও একটি বেশি গোল করায় শীর্ষে সিঙ্গাপুর। বাংলাদেশের সমান ১ পয়েন্ট নিয়েই দুই ম্যাচে গোলশূন্য থাকায় তালিকার একেবারে নিচে ভারত।
হংকং ম্যাচ সামনে রেখে ২৯ বা ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে প্রস্তুতি ক্যাম্প শুরু করবে বাংলাদেশ দল। ম্যাচটি খেলতে ৬ অক্টোবর ঢাকায় পা রাখার কথা রয়েছে লেস্টার সিটিতে খেলা হামজার। এর এক দিন পর ৭ অক্টোবর আসতে পারেন কানাডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের দল ক্যাভালরি এফসিতে খেলা শমিত।
গত ২৫ মার্চ শিলংয়ে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে জাতীয় দলে অভিষেক হয়েছিল হামজার। এর পর থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের হয়ে তিন ম্যাচ খেলে ১ গোল ও একটি অ্যাসিস্ট করেছেন। বাংলাদেশের জার্সিতে শমিত অভিষেক ম্যাচ খেলেন গত ১০ জুন সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে।