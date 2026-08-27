চ্যাম্পিয়নস লিগ ড্র: বার্সার প্রতিপক্ষ সিটি, রিয়ালের আর্সেনাল

- আতলেতিকো মাদ্রিদের প্রতিপক্ষ যারা
- বার্সেলোনার প্রতিপক্ষ যারা
- ইন্টার মিলানের প্রতিপক্ষ যারা
- ম্যানচেস্টার সিটির প্রতিপক্ষ যারা
- রিয়াল মাদ্রিদের প্রতিপক্ষ যারা
- ড্রয়ে দাভিড ভিয়া
- অঁরির হাতে প্রেসিডেন্টস অ্যাওয়ার্ড
- মারকিনিওসের পুরস্কার
- ড্র কীভাবে হবে
- কোন পটে কারা
- স্বাগত
আতলেতিকো মাদ্রিদের প্রতিপক্ষ যারা
বায়ার্ন মিউনিখ (হোম), লিভারপুল (অ্যাওয়ে), ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (হোম), পিএসভি (অ্যাওয়ে), ফেনেরবাচে (হোম), বোডো/গ্লিমট (অ্যাওয়ে), ভাইকিং (হোম), স্টুটগার্ট (অ্যাওয়ে)।
বার্সেলোনার প্রতিপক্ষ যারা
ম্যানচেস্টার সিটি (হোম), পিএসজি (অ্যাওয়ে), অ্যাস্টন ভিলা (হোম), স্পোর্তিং (অ্যাওয়ে), ফেইনুর্দ (হোম), গালাতাসারাই (অ্যাওয়ে), কোমো (হোম), সাবা (অ্যাওয়ে)।
ইন্টার মিলানের প্রতিপক্ষ যারা
লিভারপুল (হোম), রিয়াল মাদ্রিদ (অ্যাওয়ে), ক্লাব ব্রুগা (হোম), ডর্টমুন্ড (অ্যাওয়ে), শাখতার (হোম), ফেইনুর্দ (অ্যাওয়ে), স্টুটগার্ট (হোম), ব্রাতিস্লাভা (অ্যাওয়ে)।
ম্যানচেস্টার সিটির প্রতিপক্ষ যারা
পিএসজি (হোম), বার্সেলোনা (অ্যাওয়ে), স্পোর্তিং (হোম), পোর্তো (অ্যাওয়ে), নাপোলি (হোম), লাইপজিগ (অ্যাওয়ে), অ্যাথেন্স (হোম), লাঁস (অ্যাওয়ে)।
রিয়াল মাদ্রিদের প্রতিপক্ষ যারা
ইন্টার মিলান (হোম), আর্সেনাল (অ্যাওয়ে), পিএসভি (হোম), রোমা (অ্যাওয়ে), লাইপজিগ (হোম), শাখতার (অ্যাওয়ে), লাস্ক (হোম) ও অ্যাথেন্স (অ্যাওয়ে)।
ড্র শুরুর অপেক্ষায়
ড্রয়ে দাভিড ভিয়া
পট থেকে দলগুলোর নাম তোলার জন্য মঞ্চে ডাকা হয়েছে সাবেক বার্সেলোনা ফরোয়ার্ড দাভিড ভিয়াকে। থাকছেন থিরেরি অঁরিও।
উয়েফার ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল জর্জো মারকেত্তি মঞ্চে এসে অংশগ্রহণকারী ৩৬ দল, বিশেষ করে প্রথমবারের মতো খেলতে যাওয়া চারটি ক্লাবকে শুভকামনা জানান।
এরপরই দেখানো হয় ড্র নিয়ে ব্যাখ্যামূলক ভিডিও।
অঁরির হাতে প্রেসিডেন্টস অ্যাওয়ার্ড
সাবেক বার্সেলোনা ও আর্সেনাল তারকা থিয়েরি অঁরির হাতে উয়েফা প্রেসিডেন্টস অ্যাওয়ার্ড তুলে দিয়েছেন উয়েফা সভাপতি।
২০০৬ সালে আর্সেনালের রানার্সআপ দলে থাকা অঁরি চ্যাম্পিয়নস লিগ ট্রফি হাতে তুলেছিলেন ২০০৯ সালে বার্সেলোনার সঙ্গে।
মারকিনিওসের পুরস্কার
অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করছেন পেদ্রো পিন্টো ও রেশমিন চৌধুরী। তাঁরা মঞ্চে স্বাগত জানান উয়েফা সভাপতি আলেকসান্দার সেফেরিনকে।
সেফেরিন ২০২৬ সালের 'উয়েফা রেসপেক্ট: বিয়ন্ড দ্য গেম' পুরস্কারজয়ী হিসেবে মারকিনিওসের নাম ঘোষণা করেন।
সর্বশেষ চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালে আর্সেনালের মুখোমুখি হয়েছিল মারিকিনিওসের দল পিএসজি। টাইব্রেকারে পিএসজির শিরোপা নিশ্চিতের পর মারকিনিওস আর্সেনালের গ্যাব্রিয়েলকে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে যান। গ্যাব্রিয়েল শট মিস করেছিলেন।
মারকিনিওস অবশ্য অনুষ্ঠানস্থলে নেই। একটি ভিডিও বার্তা দিয়েছেন তিনি।
ট্রফি!
ড্র কীভাবে হবে
প্রতিটি দল মোট আটটি ম্যাচ খেলবে, যেখানে পট ১, পট ২, পট ৩ এবং পট ৪—প্রতিটি পট থেকেই থাকবে দুটি করে দল।
একই দেশের কোনো দল একে অপরের মুখোমুখি হতে পারবে না। যেমন বার্সেলোনার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পিএসজি পড়তে পারে, কিন্তু রিয়াল মাদ্রিদ বা আতলেতিকো মাদ্রিদের মুখোমুখি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।
কোন পটে কারা
গত দুই আসরের মতো এবারও ড্রয়ে মোট ৩৬টি দল অংশ নিচ্ছে। দলগুলোকে ৯টি করে চারটি পটে ভাগ করা হয়েছে।
পট ১:
পিএসজি, বায়ার্ন মিউনিখ, রিয়াল মাদ্রিদ, লিভারপুল, ইন্টার মিলান, ম্যানচেস্টার সিটি, আর্সেনাল, বার্সেলোনা, আতলেতিকো মাদ্রিদ।
পট ২:
বরুসিয়া ডর্টমুন্ড, রোমা, স্পোর্তিং সিপি, অ্যাস্টন ভিলা, পোর্তো, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, ক্লাব ব্রুগা, রিয়াল বেতিস, পিএসভি আইন্দহোভেন।
পট ৩:
ফেইনুর্দ, লিল, বোডো/গ্লিমট, নাপোলি, লাইপজিগ, ভিয়ারিয়াল, ফেনেরবাচে, শাখতার দোনেৎস্ক, গালাতাসারাই।
পট ৪:
স্লাভিয়া প্রাগ, স্লোভান ব্রাতিসলাভা, স্টুটগার্ট, এইকে অ্যাথেন্স, লাস্ক, কোমো, লাঁস, ভাইকিং, সাবাহ।
স্বাগত
২০২৬–২৭ উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের ড্রয়ের লাইভ ব্লগে আপনাকে স্বাগতম!
মোনাকোর গ্রিমালদি ফোরামের এই ড্রয়ের পটগুলোর হিসাব-নিকাশ, সম্ভাব্য সব সমীকরণ এবং আরও অনেক কিছু নিয়ে পুরো সময়জুড়েই আমরা থাকছি আপনার সাথে।
তার আগে এক ঝলকে দেখে নিতে পারেন আমাদের এই প্রতিবেদন: চ্যাম্পিয়নস লিগের ড্র: কারা খেলবে, কীভাবে নির্ধারিত হবে প্রতিপক্ষ