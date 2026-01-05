ফুটবল

মালদ্বীপে ফুটবল টুর্নামেন্টে হামজাদের আমন্ত্রণ

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
মালদ্বীপে ফুটবল টুর্নামেন্টে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বাংলাদেশ দলকেপ্রথম আলো

বিশ্বকাপ ফুটবলের উন্মাদনা শুরুর ঠিক আগমুহূর্তে মালদ্বীপ থেকে বড় এক আমন্ত্রণ পেয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল। আগামী ১১ জুন বিশ্বকাপ মাঠে গড়ানোর আগে ১ থেকে ৯ জুনের ফিফা উইন্ডোতে একটি চার জাতি টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে যাচ্ছে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন অব মালদ্বীপ। দেশটির ফুটবলের ৭৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষেই এই বিশেষ টুর্নামেন্টের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

প্রতিবেশী শ্রীলঙ্কা এরই মধ্যে টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে সম্মতি জানিয়েছে। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে নেপালকেও। বাংলাদেশও আজ আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ পেয়েছে। এ বিষয়ে বাফুফের সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন জানান, মালদ্বীপের আমন্ত্রণের ব্যাপারে শিগগিরই আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হবে। জুনের টুর্নামেন্টটি ফিফা উইন্ডোতে হওয়ায় হামজা চৌধুরী ও শমিত সোমদের পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কারণ, ফিফা উইন্ডোতে ক্লাব খেলোয়াড় ছাড়তে বাধ্য। উল্লেখ্য, ২০০০ সালে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন অব মালদ্বীপের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত টুর্নামেন্টেও বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করেছিল।

আগামী ৩১ মার্চ সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে সিঙ্গাপুরে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের শেষ ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। সেই ম্যাচের প্রস্তুতি হিসেবে মালয়েশিয়া বা থাইল্যান্ডের বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলার জোর চেষ্টা চালাচ্ছে বাফুফে।

