আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল উৎসব এবার রাজশাহীতে

আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল উৎসব এবার রাজশাহীতে
পাহাড়ঘেরা চট্টগ্রামের পর্ব চুকেছে, ফুটবলের রোমাঞ্চ এবার পদ্মাপারের শহর রাজশাহীতে। ‘ইস্পাহানি-প্রথম আলো তৃতীয় আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট’-এর রাজশাহী পর্বের খেলা আগামীকাল রোববার। ভেন্যু—ঐতিহ্যবাহী রাজশাহী মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি স্টেডিয়াম।
দিনব্যাপী এ ফুটবল উৎসবে রাজশাহী অঞ্চলের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে নামছে চারটি বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথম আলোর আয়োজনে এবং ইস্পাহানি গ্রুপের পৃষ্ঠপোষকতায় এ আসরকে ঘিরে স্টেডিয়াম ভেতরে-বাইরে সাজানো হয়েছে বর্ণিল সাজে।
রাজশাহী পর্বে অংশ নিচ্ছে বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, আহ্ছানিয়া মিশন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট)। গতবারও এই চারটি দলই লড়েছিল। সেবার আঞ্চলিক পর্ব পেরিয়ে ঢাকায় সেমিফাইনাল পর্যন্ত যাওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
রোববার সকাল সাড়ে আটটায় টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান, জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক জাহিদ হাসান এমিলি ও সাবেক গোলরক্ষক সাইদুল ইসলাম।
আরও থাকবেন ইস্পাহানি টি লিমিটেডের জ্যেষ্ঠ বিভাগীয় ব্যবস্থাপক সত্য নারায়ণ ভৌমিক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সালেহ্ হাসান নকীব, রুয়েট উপাচার্য অধ্যাপক ড. এস এম আবদুর রাজ্জাক, বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মো. খাদেমুল ইসলাম মোল্যা, আহ্ছানিয়া মিশনের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল ইসলাম এবং রাজশাহী জেলা ক্রীড়া অফিসার জাহাঙ্গীর হোসেন। এ ছাড়া প্রথম আলোর ক্রীড়া সম্পাদক তারেক মাহমুদ, বিশেষ প্রতিনিধি মাসুদ আলম ও রাজশাহীর নিজস্ব প্রতিবেদক আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ উপস্থিত থাকবেন।
রাজশাহীর আঞ্চলিক পর্বে ম্যাচ তিনটি। বিজয়ী দল পাবে আগামী ৭-৮ ডিসেম্বর ঢাকার ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠেয় চূড়ান্ত পর্ব, অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট। ২০-২১ নভেম্বর চট্টগ্রাম জেলা স্টেডিয়ামে হয়েছে চট্টগ্রাম পর্ব। সেখান থেকে চূড়ান্ত পর্বে উঠেছে চিটাগাং ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি ও প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি।
সারা দেশের ৪৬টি বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে তৃতীয়বারের মতো হচ্ছে ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট। চারটি অঞ্চলে হচ্ছে এ আসর—চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও ঢাকা। নকআউটভিত্তিক টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে ঢাকার ২৮টি, চট্টগ্রামের ১০টি, খুলনা ও রাজশাহীর ৪টি করে বিশ্ববিদ্যালয়।
২৫ নভেম্বর খুলনার জেলা স্টেডিয়ামে হবে খুলনা পর্ব। আর ঢাকার আঞ্চলিক পর্ব হবে ২৮ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মাঠে। এরপর কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল ও ফাইনাল। চ্যাম্পিয়ন দল পাবে পাঁচ লাখ টাকা, রানার্সআপ দল পাবে তিন লাখ টাকা পুরস্কার। আয়োজনটির সম্প্রচার সহযোগী এটিএন বাংলা।
রাজশাহী–পর্বের খেলা
ম্যাচ-৯: বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় বনাম আহ্ছানিয়া মিশন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ২৩ নভেম্বর, সকাল ৯টা।
ম্যাচ-১০: রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বনাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২৩ নভেম্বর, সকাল ১০.৪৫ মিনিট।
ফাইনাল (আঞ্চলিক): বিজয়ী (ম্যাচ-৯) বনাম বিজয়ী (ম্যাচ-১০), ২৩ নভেম্বর, বেলা ২.১৫ মিনিট।
* সব ম্যাচই রাজশাহী মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি স্টেডিয়ামে