লিডসকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিল আর্সেনাল, দুশ্চিন্তা সাকা–ওডেগার্ডের চোটে

প্রিমিয়ার লিগ
লিডসকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিল আর্সেনাল, দুশ্চিন্তা সাকা–ওডেগার্ডের চোটে
আর্সেনাল ৫: ০ লিডস
এমিরেটসে লিডস ইউনাইটেডকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে নতুন মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে শতভাগ জয় ধরে রেখেছে মিকেল আরতেতার দল। তবে জয়ের আনন্দের মাঝেও দুশ্চিন্তার খবর—বুকায়ো সাকা ও অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ড দুজনই চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছেন।
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মাঠে আগের সপ্তাহে কোনোমতে জয় পাওয়া আর্সেনালকে এমিরেটসে নিজেদের প্রথম ম্যাচেও শুরুতে কিছুটা অগোছালোই মনে হচ্ছিল। খেলার আগে নতুন সাইনিং এবেরেচি এজেকে দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করানো হলেও মাঠে গতি আনতে সময় লাগে।
৩৪ মিনিটে সেই জড়তা কাটিয়ে এগিয়ে দেন ইয়ুরিয়েন টিম্বার। ডেকলান রাইসের নিখুঁত কর্নার থেকে মাথা ছুঁইয়ে বল জালে জড়িয়ে দেন তিনি।
চার মিনিট পরেই মাঠ ছাড়তে হয় অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ডকে। আর্সেনালের জার্সিতে নিজের ২০০তম ম্যাচ খেলতে নামা ওডেগার্ড লিডসের অ্যান্টন স্টাখের সঙ্গে ধাক্কায় পড়ে যান। দুই দফা চিকিৎসা নিয়েও খেলা চালিয়ে যেতে পারেননি নরওয়েজিয়ান মিডফিল্ডার। তৃতীয়বার মেডিকেল টিম নামার পর তাঁকে বদলি করে মাঠে নামানো হয় কিশোর ইথান নোয়ানেরিকে।
ওডেগার্ড মাঠ ছাড়ার পর নেতৃত্বের ভার কাঁধে নেন সাকা। আর প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে দুর্দান্ত এক শটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন এই ইংলিশ উইঙ্গার। টিম্বারের বাড়ানো বল ডান দিক থেকে দারুণভাবে কেটে নিয়ে টপ কর্নারে জালে জড়ান তিনি।
দ্বিতীয়ার্ধে নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরিই আর্সেনালের হাতে চলে যায়। ঘরের মাঠে অভিষেক ম্যাচেই দাগ কাটেন ভিক্টর ইয়োকেরেস। ৪৮ মিনিটে বাঁ দিক থেকে ভেতরে ঢুকে জোরালো শটে ৩-০ করেন সুইডিশ স্ট্রাইকার।
তবে আনন্দটা পুরোপুরি উপভোগ করার আগেই চিন্তা বাড়ে আবারও। হঠাৎই চোট পান সাকা। সঙ্গে সঙ্গেই বদলি চেয়ে নেন তিনি।
চোটের ধাক্কা সামলেও আক্রমণ থামায়নি আর্সেনাল। ৫৬ মিনিটে আরেকটি কর্নার থেকে গোল করে জোড়া পূর্ণ করেন টিম্বার। যোগ করা সময়ে পেনাল্টি থেকে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন ইয়োকেরেস। আর্সেনালের ১৫ বছর বয়সী ম্যাক্স ডাউম্যানকে ফাউল করেছিলেন স্টাখ।
৫-০ গোলের দাপুটে জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে আর্সেনাল। তবে পরের ম্যাচে প্রতিপক্ষ লিভারপুল। অ্যানফিল্ডে লিগ চ্যাম্পিয়ন লিভারপুলের বিপক্ষে নামার আগে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন—সাকা ও ওডেগার্ডকে পাওয়া যাবে কি না। নতুন সাইনিং এজের উপস্থিতি তাই হতে পারে আরও গুরুত্বপূর্ণ।