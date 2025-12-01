ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল
টাইব্রেকারের দিন, গোলকিপারের বীরত্ব আর টিকে থাকার আনন্দ
প্রথমে সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়, তারপর জাহাঙ্গীরনগর ও শেষে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়। ইস্পাহানি-প্রথম আলো তৃতীয় আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের ঢাকা অঞ্চলের চতুর্থ দিনে উচ্ছ্বাস–আনন্দে জমজমাট এক দিন কাটাল এই তিন দল। সাভারের বিরুলিয়ায় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মাঠে আজ তিন ম্যাচের দুটির নিষ্পত্তি টাইব্রেকারে। দিনের প্রথম ও শেষ ম্যাচ—দুটোতেই দেখা মিলেছে পেনাল্টি শুটআউটের উত্তেজনার। ছবি তুলেছেন তানভীর আহাম্মেদ।
