ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল

টাইব্রেকারের দিন, গোলকিপারের বীরত্ব আর টিকে থাকার আনন্দ

প্রথমে সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়, তারপর জাহাঙ্গীরনগর ও শেষে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়। ইস্পাহানি-প্রথম আলো তৃতীয় আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের ঢাকা অঞ্চলের চতুর্থ দিনে উচ্ছ্বাস–আনন্দে জমজমাট এক দিন কাটাল এই তিন দল। সাভারের বিরুলিয়ায় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মাঠে আজ তিন ম্যাচের দুটির নিষ্পত্তি টাইব্রেকারে। দিনের প্রথম ও শেষ ম্যাচ—দুটোতেই দেখা মিলেছে পেনাল্টি শুটআউটের উত্তেজনার। ছবি তুলেছেন তানভীর আহাম্মেদ
দিনের প্রথম ম্যাচ। নাজিম উদ্দিনের পেনাল্টি গোলে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজির বিপক্ষে এগিয়ে গেল সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়
রাহাত খানের গোলে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি সমতা ফেরানোর পর দেখা এমন দৃশ্য
টাইব্রেকারের দুই–দুইটি শট ঠেকিয়ে সোনারগাঁওয়ের জয়ের নায়ক গোলরক্ষক জয় চক্রবর্তীকে কাঁধে তুলে সতীর্থদের উল্লাস
জয়ের পর সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটো সেশন
ম্যাচসেরার পুরস্কার উঠেছে জয় চক্রবর্তীর হাতেই
দিনের দ্বিতীয় ম্যাচটা শুরু হতে না হতেই ১৭তম সেকেন্ডেই ইউনিভার্সিটি অব স্কলার্সের বিপক্ষে গোল পেয়ে যায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। গোলটি করেছেন ওয়াদুদ আহমেদ সিজান
শেষ পর্যন্ত হেরে গেলে ম্যাচে একবার সমতা এনেছিল ইউনিভার্সিটি অব স্কলারস (লাল দল)
ম্যাচশেষে বিজয়ীদের আনুষ্ঠানিক ফটো সেশনে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
জোড়া গোল করে ম্যাচসেরা হয়েছেন সিজান। তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন জাতীয় দলের সাবেক স্ট্রাইকার জাহিদ হাসান এমিলি
দিনের শেষ ম্যাচে নির্ধারিত সময়ে গোল পায়নি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ও ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি
‘আমরা জিতে গেছি’—টাইব্রেকারে জয়ের পর ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড়েরা ছুটছেন গোলকিপারের দিকে
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্‌যাপন হলো দেখার মতোই
জয়ের পর ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক ফটো সেশন
ম্যাচসেরা হয়েছেন ব্র্যাকের মিডফিল্ডার ও দলের সহ–অধিনায়ক ওয়াসি ইতমাম আঞ্জুম
