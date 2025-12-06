আর্জেন্টিনার গ্রুপে আলজেরিয়া, ব্রাজিলের কঠিন পথ

আর্জেন্টিনার গ্রুপে আলজেরিয়া, ব্রাজিলের কঠিন পথ
ওয়াশিংটন ডিসিতে ২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবলের ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'সি' গ্রুপে ব্রাজিল এবং 'জে' গ্রুপে আর্জেন্টিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া ও জর্ডান। কোচ স্কালোনি গ্রুপ পর্বকে কঠিন মনে করেন। ৪৮ দলের বিশ্বকাপে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে আর্জেন্টিনা শেষ ৩২-এ গেলে 'এইচ' গ্রুপের দলের সঙ্গে দেখা হতে পারে, যেখানে স্পেন, উরুগুয়ে, সৌদি আরব ও কেপ ভার্দে আছে। ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি মনে করেন মরক্কো ও স্কটল্যান্ড তাদের গ্রুপের কঠিন প্রতিপক্ষ।