ফোডেনের জোড়া গোল, ডর্টমুন্ডকে বড় ব্যবধানে হারাল ম্যানচেস্টার সিটি

চ্যাম্পিয়নস লিগ
ফোডেনের জোড়া গোল, ডর্টমুন্ডকে বড় ব্যবধানে হারাল ম্যানচেস্টার সিটি
ম্যানচেস্টার সিটি ৪:১ ডর্টমুন্ড
আর্লিং হলান্ডের জন্য ম্যাচটা ছিল সাবেক ক্লাবের সঙ্গে সাক্ষাতের। সেই সাক্ষাৎ তিনি রাঙিয়েছেন গোল করে। গোল করেছেন রায়ান চেরকিও। তবে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ প্রথম পর্বের চতুর্থ ম্যাচ ডেতে আজ ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে সব আলো কেড়েছেন ফিল ফোডেন।
গোল করেছেন দুটি, দুটিই বক্সের বাইরে থেকে। গোলের ধরনে যা প্রায় দেড় যুগ পুরোনো স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে।
সব মিলিয়ে তিনজনের গোলদাতার খাতায় নাম লেখানোর ম্যাচে ম্যানচেস্টার সিটি বরুসিয়া ডর্টমুন্ডকে হারিয়েছে ৪-১ গোলের বড় ব্যবধানে।
বিস্তারিত আসছে।