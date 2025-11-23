ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল
জামালের হ্যাটট্রিকে আবারও ঢাকার পথে রাবি
ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের তৃতীয় আসরে রাজশাহী অঞ্চল থেকে এবারও চূড়ান্ত পর্বের টিকিট পেয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি)। রাজশাহী মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি স্টেডিয়ামে গতকাল পড়ন্ত বিকেলে আঞ্চলিক ফাইনালে রাবির সামনে দাঁড়াতেই পারেনি বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়। ৬-০ গোলের বিশাল জয়ে উৎসবে মেতে উঠেছিলেন রাবির খেলোয়াড় ও কর্মকর্তারা।
এই আনন্দের মধ্যমণি ছিলেন স্ট্রাইকার জামাল উদ্দিন—হ্যাটট্রিক করেছেন। ম্যাচসেরা বেছে নিতে তাই অন্য কারও নাম ভাবতেই হয়নি। এবারের টুর্নামেন্টের ১১তম ম্যাচে প্রথম হ্যাটট্রিক হলো। নিজের হ্যাটট্রিক আর দলের চূড়ান্ত পর্বে ওঠার জোড়া আনন্দে জামাল চোখ রাখছেন আরও সামনে, ‘গতবার আমরা সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছিলাম, তবে এবার রাজশাহীতে কাপ আনার লক্ষ্য আমাদের।’
আগামী ৭-৮ ডিসেম্বর ঢাকার ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে হবে চূড়ান্ত পর্ব বা কোয়ার্টার ফাইনাল, যেখানে খেলবে রাবি। কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে চিটাগাং ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি ও প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিও।
চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে চূড়ান্ত পর্বে উঠেছে এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়। কোয়ার্টার ফাইনালের বাকি পাঁচ দলের নাম জানা যাবে খুলনা ও ঢাকা পর্ব শেষে। খুলনা পর্ব আগামীকাল। এরপর ২৮ নভেম্বর থেকে ঢাকা পর্ব।
আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে রাবি গতকাল দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে ২-০ গোলে হারায়। ম্যাচসেরা হন দলের ফরোয়ার্ড ও সহ–অধিনায়ক সুমন হাসান সবুজ। এর আগে বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় আঞ্চলিক ফাইনালে ওঠার পথে দিনের প্রথম ম্যাচে সহজেই আহ্ছানিয়া মিশন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দেয়, যেখানে ম্যাচসেরা হন মিডফিল্ডার ও দলের অধিনায়ক এস এম তুষার আহমেদ রাজ।
সকালে বেলুন উড়িয়ে দিনব্যাপী প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক জাহিদ হাসান এমিলি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান, জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক গোলরক্ষক সাইদুল ইসলাম, বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. খাদেমুল ইসলাম মোল্যা, আহ্ছানিয়া মিশন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. শহীদুল ইসলাম, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ দপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক মো. রবিউল ইসলাম সরকার, ইস্পাহানি টি লিমিটেডের সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যানেজার সত্য নারায়ণ ভৌমিক, রাজশাহী জেলা ক্রীড়া অফিসার জাহাঙ্গীর হোসেন ও প্রথম আলোর রাজশাহীর নিজস্ব প্রতিবেদক আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রথম আলোর ক্রীড়া সম্পাদক তারেক মাহমুদ।
জাহিদ হাসান এমিলি রাজশাহীর মাঠে তাঁর খেলার স্মৃতিচারণা করেন, ‘২০১৩ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ফিফা প্রীতি ম্যাচে এই মাঠেই বাংলাদেশ জিতেছিল আমার একমাত্র গোলে। তাই রাজশাহীর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি স্টেডিয়াম আমার কাছে বিশেষ কিছু। এই টুর্নামেন্ট থেকে ভবিষ্যতে অনেক খেলোয়াড় বেরিয়ে আসবে বলে আশা করি।’ সত্য নারায়ণ ভৌমিক বলেন, ‘এ বছর ৪৬টি দল অংশ নিচ্ছে। ভবিষ্যতে আরও দল বাড়াতে চেষ্টা করব।’
প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান সব দলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান, ‘একসময় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলাধুলার অনেক চর্চা ছিল। এখনো চর্চাটা আছে। আমরা চাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা খেলাধুলায় দেশকে নেতৃত্ব দেবে। তরুণদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতেই আমাদের এই আয়োজন।’
প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি মাসুদ আলমের সঞ্চালনায় ম্যাচসেরার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে মঞ্চে ছিলেন জাহিদ হাসান এমিলি, সত্য নারায়ণ ভৌমিক, সাইদুল ইসলাম, তারেক মাহমুদ, টুর্নামেন্টের প্রচার সহযোগী এটিএন বাংলার সম্প্রচার ও অনুষ্ঠান উপদেষ্টা তাশিক আহমেদ ও রাকসুর ক্রীড়া সম্পাদক এবং বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের সাবেক খেলোয়াড় নার্গিস আক্তার