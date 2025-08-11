ফুটবল

ইয়ামালের সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন, কে এই আর্জেন্টাইন নিকোল

খেলা ডেস্ক
নিকোল ও ইয়ামালএক্স

সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক নারীর সঙ্গে জড়িয়ে সামনে এসেছে লামিনে ইয়ামালের নাম। মৌসুম শেষে ফুটবলের বিরতিতে ইয়ামাল প্রথম আলোচনায় আসেন ইনফ্লুয়েন্সার ফাতি ভাসকেজের সঙ্গে অবকাশ কাটাতে গিয়ে। এরপর বার্সেলোনা তারকার নাম জড়ায় প্রাপ্তবয়স্ক কনটেন্ট নির্মাতা ক্লদিয়া বাভেলের সঙ্গে।

ইয়ামালের জীবনে নারীদের আগমন অবশ্য এটুকুতেই থামেনি। এবার শোনা যাচ্ছে আর্জেন্টাইন সংগীতশিল্পী ও র‍্যাপার নিকি নিকোলের সঙ্গে ইয়ামালের প্রেমের গুঞ্জন। আনুষ্ঠানিকভাবে জানা গেলেও স্প্যানিশ সাংবাদিক হাভি হোয়োস ইয়ামাল-নিকোলের সম্পর্কে জড়ানোর খবর সামনে এনেছেন।

ইয়ামালের বিখ্যাত এবং বিতর্কিত ১৮তম জন্মদিনের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের একজন ছিলেন আর্জেন্টিনার সংগীতশিল্পী নিকোল। তবে সেখানেই থেমে যাননি দুজন। সম্প্রতি একটি নাইট ক্লাবে দুজন আবারও সময় কাটিয়েছেন এবং একে অপরকে চুমুও খেয়েছেন। আর সেই চুমু থেকেই দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠার গুঞ্জন ছড়িয়েছে।

হোয়োস বলেছেন, ‘শুধু যে তারা চুমু খেয়েছে তা–ই নয়, সেদিন থেকেই তারা একধরনের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে। আমি কেন বলছি “একধরনের সম্পর্ক”? কারণ, এখনো তারা ঠিক প্রেমিক-প্রেমিকা নন। বিষয়টা এখনো অনেকটা প্রাথমিক পর্যায়ে আছে।’

জন্মদিনে নিকোলের সঙ্গে ইয়ামাল
ইনস্টাগ্রাম

হোয়োস আরও যোগ করে বলেন, ‘তাদের কাছের মানুষেরা আমাকে জানিয়েছে যে তারা একে অপরকে বোঝার চেষ্টা করছে। তাদের মধ্যে এই মুহূর্তে একটি গল্পের সূচনা হয়েছে। এই সম্পর্ক হয়তো শেষ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক সম্পর্কেও রূপ নিতে পারে। তবে বর্তমানে তারা শুধু একে অপরকে জানার পর্যায়েই আছে। দুজনেই খুব রোমাঞ্চিত!’

২৪ বছর বয়সী নিকি নিকোল, যাঁর আসল নাম নিকোল ডেনিস কুচো। তাঁর জন্ম লিওনেল মেসির জন্মশহর রোজারিওতে। নিকোল আর্জেন্টিনার সংগীতজগতের অন্যতম জনপ্রিয় শিল্পী। তিনি বিজার‍্যাপ, ডুকি এবং রাউ আলেহান্দ্রোর মতো শিল্পীদের সঙ্গে কাজ করেছেন। এ ছাড়া দুইবার লাতিন গ্র্যামিতে মনোনয়ন পাওয়ার পাশাপাশি অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন।

