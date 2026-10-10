পর্তুগাল দলে সাময়িক নিষিদ্ধ রোনালদো

পর্তুগাল দলে সাময়িক নিষিদ্ধ রোনালদো
কোপেনহেগেনের সেই থমথমে রাতটা শেষ পর্যন্ত অনাকাঙ্ক্ষিত এক পরিণতির দিকেই গড়াচ্ছে। জাতীয় দলের ক্যাম্প ছেড়ে হুট করে বের হয়ে যাওয়ার মূল্য দিতে হচ্ছে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে।
তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশন (এফপিএফ)। এর অংশ হিসেবে ৪১ বছর বয়সী এই মহাতারকাকে সাময়িকভাবে নিষিদ্ধও করা হয়েছে। তবে চূড়ান্ত শাস্তির বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত জানায়নি ফেডারেশন।
আজ এক বিবৃতিতে এফপিএফ জানিয়েছে, রোনালদোর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি তাদের ডিসিপ্লিনারি ইনভেস্টিগেশন কমিশনে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টিকে জরুরি হিসেবে বিবেচনা করছে ফেডারেশন।
গত সপ্তাহে ডেনমার্কের বিপক্ষে উয়েফা নেশনস লিগের ম্যাচের আগে পর্তুগালের কোচ জর্জে জেসুসের সঙ্গে মতবিরোধের জেরে কোপেনহেগেনে দলের ক্যাম্প ছেড়ে চলে যান রোনালদো।
পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে রোনালদো অভিযোগ করেন, দলে তাঁর ভূমিকা নিয়ে দেওয়া প্রতিশ্রুতি দুবার ভঙ্গ করেছেন জেসুস। পর্তুগিজ সংবাদমাধ্যমের খবর, দলের মধ্যে নিজের ভূমিকা নিয়ে কোচের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়েছিলেন রোনালদো।
এফপিএফ জানিয়েছে, পরবর্তী সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত রোনালদো সাময়িক নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকবেন। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হবে না। পর্তুগিজ সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, জাতীয় দলের ক্যাম্প থেকে স্বেচ্ছায় চলে যাওয়ার ঘটনায় এফপিএফের নিয়মে এক থেকে ছয় মাস পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ফুটবলে নিষেধাজ্ঞার বিধান রয়েছে। পাশাপাশি আর্থিক জরিমানাও হতে পারে রোনালদোর।
তবে শাস্তির মুখে পড়লেও জাতীয় দলের হয়ে খেলার আগ্রহ হারাননি পাঁচবারের ব্যালন ডি’অরজয়ী এই ফুটবলার। নরওয়ের বিপক্ষে ম্যাচে বদলি খেলোয়াড়ের তালিকায় থাকলেও মাঠে নামার সুযোগ পাননি। ম্যাচের পর সমর্থকদের অভিবাদন না জানিয়ে এবং সতীর্থদের ছেড়ে চলে গিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েন রোনালদো। গত মঙ্গলবার ওই ঘটনার জন্য ক্ষমা চান পর্তুগিজ অধিনায়ক। জানান, যেকোনো শাস্তি মেনে নিতে প্রস্তুত তিনি। একই সঙ্গে জাতীয় দলের হয়ে খেলা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছার কথাও স্পষ্ট করেন।
বিতর্কের মধ্যেই শুক্রবার ক্লাব ফুটবলে ফিরেছেন রোনালদো। সৌদি প্রো লিগে আল দিরিয়াহর বিপক্ষে আল নাসরের ৩-০ গোলের জয়ে দলের প্রথম গোলটি করেন তিনি। পেশাদার ক্যারিয়ারে সেটি তাঁর ৯৮০তম গোল। তবে মাঠের বাইরের বিতর্ক থেকে মুক্তি মিলছে না পর্তুগিজ মহাতারকার।
জাতীয় দলের ক্যাম্প ছাড়ার ঘটনায় রোনালদোর শাস্তি কী হয়, এখন সেটিই দেখার অপেক্ষা।