ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
এজের গোলে শীর্ষে ফিরল আর্সেনাল
৯ মিনিটে করা এবারেচি এজের দারুণ এক গোলে নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে আবারও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ফিরেছে আর্সেনাল। শনিবার এমিরেটস স্টেডিয়ামে এই স্নায়ুক্ষয়ী ম্যাচে জয় তুলে নিয়ে শিরোপার লড়াই আরও জমিয়ে তুলল গানাররা।
বুধবার বার্নলির বিপক্ষে ম্যানচেস্টার সিটির ১-০ ব্যবধানের জয়ে গত অক্টোবরের পর প্রথমবারের মতো শীর্ষস্থান হারিয়ে কোনো লিগ ম্যাচ শুরু করতে হয়েছিল আর্সেনালকে। তবে এজের সেই চোখধাঁধানো বুলেট গতির শট গানারদের আবারও সিংহাসনে বসিয়েছে।
চলতি মৌসুমে এটি এজের ১০ম গোল। এই জয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা সিটির চেয়ে ৩ পয়েন্টে এগিয়ে গেল এক ম্যাচ বেশি খেলা আর্সেনাল। গানাররা যখন লিগ লড়াইয়ে ব্যস্ত, তখন সাউদাম্পটনকে ২-১ গোলে হারিয়ে এফএ কাপের ফাইনাল নিশ্চিত করেছে পেপ গার্দিওলার সিটি।
গত সপ্তাহে সিটির কাছে ২-১ গোলে হেরে শিরোপার স্বপ্নে বড় ধাক্কা খেয়েছিল আর্সেনাল। তাই নিউক্যাসলের বিপক্ষে এই জয়টি ছিল মিকেল আরতেতার দলের জন্য ঘুরে দাঁড়ানোর মিশন। চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে প্রথম ৪৯ ম্যাচের মাত্র ৩টিতে হারলেও, শেষ ৬ ম্যাচের মধ্যে ৪টিতেই পরাজিত হয়েছে গানাররা। এমনকি ২০২৩ সালের পর এই প্রথম টানা দুটি লিগ ম্যাচে হারের তিক্ত স্বাদও পেয়েছে তারা।
২০২৩ ও ২০২৪ সালেও শিরোপা দৌড়ে বড় ব্যবধানে এগিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত সিটির কাছে ট্রফি খুইয়েছিল আর্সেনাল। সাম্প্রতিক এই ছন্দপতন উত্তর লন্ডনের ক্লাবটির সামনে ২০০৪ সালের পর প্রথম লিগ শিরোপা জেতার সুবর্ণ সুযোগ আবারও হাতছাড়া করার শঙ্কা জাগিয়েছে।
সিটির হাতে একটি ম্যাচ বেশি থাকায় শিরোপার ভাগ্য এখনো তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। তবে সিটি তাদের পরবর্তী লিগ ম্যাচ খেলবে আগামী ৪ মে এভারটনের মাঠে। এর মাঝে আগামী সপ্তাহে ফুলহামকে হারাতে পারলে সিটির চেয়ে ৬ পয়েন্টে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে আর্সেনাল। অবশ্য তার আগে আগামী বুধবার চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালের প্রথম লেগে আতলেতিকো মাদ্রিদের মুখোমুখি হবে তারা।
বার্নলিকে হারিয়ে আর্সেনালের টানা ২০৯ দিনের রাজত্বের অবসান ঘটিয়েছিল সিটি। গোল ব্যবধানে বর্তমানে সিটির চেয়ে মাত্র ১ গোলে এগিয়ে থেকে শীর্ষে ফিরল আর্সেনাল। তবে ধারহীন নিউক্যাসলের বিপক্ষে গোলের ব্যবধান আরও বাড়িয়ে নিতে না পারাটা লিগের শেষ দিকে গানারদের জন্য আক্ষেপের কারণ হয়ে দাঁড়ায় কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়।