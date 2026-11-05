সবচেয়ে বেশি ম্যাচ, সবচেয়ে বেশি গোল—আন্তর্জাতিক ফুটবলে রোনালদোর আরও রেকর্ড

সবচেয়ে বেশি ম্যাচ, সবচেয়ে বেশি গোল—আন্তর্জাতিক ফুটবলে রোনালদোর আরও রেকর্ড
২৩ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ইতি টানলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। পর্তুগালের জার্সিতে তাঁর ২৩৪ ম্যাচের ক্যারিয়ারে অনেক রেকর্ড গড়েছেন, আছে অনন্য সব অর্জনও।
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আন্তর্জাতিক ফুটবলে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো (২০০৩–২০২৬)
১ম ম্যাচ বিপক্ষ কাজাখস্তান, ২০ আগস্ট ২০০৩ (প্রীতি ম্যাচ)
শেষ ম্যাচ বিপক্ষ ওয়েলস, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ (নেশনস লিগ)
পর্তুগালের জার্সিতে সিআর সেভেন
৩
জাতীয় দলের হয়ে ট্রফি—ইউরো (২০১৬), উয়েফা নেশনস লিগ (২০১৮–১৯ ও ২০২৪–২৫)।
১৮৬০৪
পর্তুগালের হয়ে খেলেছেন ১৮ হাজার ৬০৪ মিনিট।
১১
সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলেছেন স্পেন ও লুক্সেমবুর্গের বিপক্ষে।
১১
সবচেয়ে বেশি গোল লুক্সেমবুর্গের বিপক্ষে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯টি হাঙ্গেরির বিপক্ষে।
৪
পর্তুগালের জার্সিতে এক ম্যাচে রোনালদোর সর্বোচ্চ গোল। ২০১৬ সালে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে অ্যান্ডোরার ও ২০১৯ সালে ইউরো বাছাইপর্বে লিথুয়ানিয়ার বিপক্ষে।
১৪
পর্তুগালের জার্সিতে এক পঞ্জিকাবর্ষে সবচেয়ে বেশি গোল করেছেন ২০১৯ সালে।
৪৯
পর্তুগালের হয়ে গোল করেছেন ৪৯টি দেশের বিপক্ষে।
কোন প্রতিযোগিতায় কত গোল
পর্তুগালের জার্সিতে যত রেকর্ড
আন্তর্জাতিক ফুটবলে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ (২৩৪)। ২০৮ ম্যাচ খেলে দুইয়ে আর্জেন্টিনার লিওনেল মেসি। ২০২৩ সালের ২৩ মার্চ লিখটেনস্টেইনের বিপক্ষে মাঠে নেমে কুয়েতের বাদের আল–মুতাওয়ার ১৯৬ ম্যাচের রেকর্ড পেছনে ফেলেন রোনালদো।
আন্তর্জাতিক ফুটবলে সবচেয়ে বেশি গোল (১৪৬)। এই রেকর্ডেও তাঁর পরেই মেসি (১২৬)। ২০২১ সালের ১ সেপ্টেম্বর আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে জোড়া গোল করে ইরানের আলী দাইয়ির ১০৮ গোলের রেকর্ড ভাঙেন রোনালদো।
২০০৪ সালে জাতীয় দলের জার্সিতে তৃতীয় ম্যাচে প্রথম গোল পাওয়া রোনালদো এরপর ২০২৬ পর্যন্ত প্রতিবছরই গোল পেয়েছেন। বিশ্ব রেকর্ড এটিও। টানা ২৩ বছর গোল পাওয়া রোনালদো ভেঙেছেন আয়ারল্যান্ডের রবি কিনের (১৯৯৮–২০১৬) টানা ১৯ বছর গোল করার রেকর্ড।
টানা ছয়টি বিশ্বকাপে গোল করা একমাত্র খেলোয়াড়।
মেসির সঙ্গে যৌথভাবে সবচেয়ে বেশি বিশ্বকাপ খেলার রেকর্ড—৬টি।
ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপে সবচেয়ে বেশি গোল (১৪)।