ফুটবল

ছবির গল্পে ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল: জাভেদ ওমর যখন ফুটবল কোচ

ইস্পাহানি-প্রথম আলো তৃতীয় আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের ঢাকা অঞ্চলের তৃতীয় দিনের শেষ ম্যাচে বড় আকর্ষণ ছিলেন জাভেদ ওমর। অতিথি নয়, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি ফুটবল দলের কোচ হয়েই সাভারের বিরুলিয়ায় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মাঠে এসেছিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাবেক এই ওপেনার। জিতেছে তাঁর দলও। আজ জিতেছে আইইউবিএটি ও ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিও। ছবি তুলেছেন তানভীর আহাম্মেদ
১ / ১৪
দিনের প্রথম ম্যাচের আগে ন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি (আইইউবিএটি) ও অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে জাতীয় দলের সাবেক গোলরক্ষক বিপ্লপ ভট্টাচার্য
প্রথম আলো
২ / ১৪
আইইউবিএটির নাইজেরিয়ার ফরোয়ার্ড ওমর ওয়াজিরি মনসুরকে সামলাতে হিমশিম খেয়েছে অতীশ দীপঙ্করের রক্ষণভাগ
প্রথম আলো
৩ / ১৪
আইইউবিএটির সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ছিলেন অতীশ দীপঙ্করের গোলকিপার আরাফাত হোসাইন
প্রথম আলো
৪ / ১৪
জয়ের পর আইইউবিএটির খেলোয়াড়দের উল্লাস
প্রথম আলো
৫ / ১৪
প্রথম ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় ওমর ওয়াজিরি মনসুরকে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন বিপ্লব ভট্টাচার্য ও সাবেক জাতীয় অ্যাথলেট খুরশিদা আক্তার খুশি
প্রথম আলো
৬ / ১৪
দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বিপক্ষে ২–০ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
প্রথম
৭ / ১৪
প্রথম দুই গোল খেলেও পরে ৬ গোল দিয়েছে ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
প্রথম আলো
৮ / ১৪
হ্যাটট্রিক করে ম্যাচসেরা হয়েছেন ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আল আমিন। তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার বিপ্লব ভট্টাচার্য ও ফারইস্টের রেজিস্ট্রার ও ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ড. মনজুর-ই-খুদা-তরফদার
প্রথম আলো
৯ / ১৪
ফারইস্ট ইউনিভার্সিটির খেলোয়াড়দের জয়ের উল্লাস
প্রথম আলো
১০ / ১৪
প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি ৭-২ গোলে হারিয়েছে ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটিকে
প্রথম আলো
১১ / ১৪
একটু পরপরই এমন গোল–উৎসব করেছে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি
প্রথম আলো
১২ / ১৪
অতিথি নয়, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির কোচ হিসেবেই এসেছিলেন জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক ওপেনার জাভেদ ওমর
প্রথম আলো
১৩ / ১৪
দলের সঙ্গে জাভেদ ওমরের (পেছনে ডানে) জয় উদ্‌যাপন
প্রথম আলো
১৪ / ১৪
একাই ৪ গোল করে ম্যাচসেরা হয়েছেন প্রেসিডেন্সির পার্থ ঘোষ
প্রথম আলো
