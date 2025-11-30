ছবির গল্পে ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল: জাভেদ ওমর যখন ফুটবল কোচ

ছবির গল্পে ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল: জাভেদ ওমর যখন ফুটবল কোচ
ইস্পাহানি-প্রথম আলো তৃতীয় আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের ঢাকা অঞ্চলের তৃতীয় দিনের শেষ ম্যাচে বড় আকর্ষণ ছিলেন জাভেদ ওমর। অতিথি নয়, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি ফুটবল দলের কোচ হয়েই সাভারের বিরুলিয়ায় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মাঠে এসেছিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাবেক এই ওপেনার। জিতেছে তাঁর দলও। আজ জিতেছে আইইউবিএটি ও ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিও। ছবি তুলেছেন তানভীর আহাম্মেদ।
