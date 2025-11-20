প্লে–অফে ইতালির প্রথম বাধা উত্তর আয়ারল্যান্ড

২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব
প্লে–অফে ইতালির প্রথম বাধা উত্তর আয়ারল্যান্ড
চারবারের চ্যাম্পিয়ন ইতালি ছিল না ২০১৮ ও ২০২২ সালের বিশ্বকাপে। ইতালিয়ানরা এবারও সরাসরি বাছাইপর্ব পেরোতে পারেনি। গতবারের মতো এবারও প্লে-অফ পরীক্ষা দিতে হচ্ছে দলটিকে। সেই পরীক্ষায় ইতালির প্রতিপক্ষ কারা, সেটি জানা গেছে আজ। সুইজারল্যান্ডের জুরিখে হয়েছে ইউরোপীয় ও আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফের ড্র।
২০২৬ বিশ্বকাপে দল বেড়ে হয়েছে ৪৮টি। এ সপ্তাহের বাছাইপর্ব শেষে ৪২টি দলের বিশ্বকাপ খেলা নিশ্চিত হয়েছে। অন্য ৬টি দল বেছে নেওয়া হবে আগামী মার্চের প্লে -অফ পর্ব থেকে। ইউরোপীয় প্লে-অফ থেকে ৪টি ও আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফ থেকে ২টি দল সুযোগ পাবে বিশ্বকাপে।
প্লে-অফের প্রথম ম্যাচে (সেমিফাইনাল) পাথ ‘এ’তে ইতালি প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে উত্তর আয়ারল্যান্ডকে। এই ম্যাচ জিতলে ওয়েলস কিংবা বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনা ম্যাচের জয়ীকে প্রতিপক্ষ পাবে ইতালি। ওই ম্যাচটি জিতলেই শুধু পাওয়া যাবে বিশ্বকাপের টিকিট। উত্তর আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে আজ্জুরিরা অতীত রেকর্ড অবশ্য স্বস্তিদায়ক। দলটির বিপক্ষে ১১ বারের দেখায় মাত্র ১ বার হেরেছে ইতালি।
ইতালির কোচ জেনারো গাত্তুসোও আশা দেখছেন। উত্তর আয়ারল্যান্ডকে হারানোর ঘোষণাও দিয়ে রেখেছেন তিনি, ‘আমাদের প্রথম ম্যাচের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। উত্তর আয়ারল্যান্ডকে আমরা হারাতে পারব। এটা ঠিক, তারা খুবই শরীরী ফুটবল খেলে। তবু আমরা তাদের বিপক্ষে ইতিবাচক কিছু করব বলে আশা করছি।’
প্লে-অফের ‘বি’ গ্রুপে ইউক্রেন খেলবে সুইডেনের বিপক্ষে। সর্বশেষ কাতার বিশ্বকাপে খেলতে পারেনি সুইডেন। একই গ্রুপে থাকা পোল্যান্ডের প্রতিপক্ষ আলবেনিয়া।
‘সি’ গ্রুপে থাকা তুরস্ক খেলবে রোমানিয়ার সঙ্গে। বিশ্বকাপে নিয়মিত নয় তুর্কি। এখন পর্যন্ত মাত্র দুবার ফুটবলের এই বৈশ্বিক আসরে খেলেছে দলটি। এবার তারা প্লে-অফ পরীক্ষায় পাস করলে তৃতীয় বিশ্বকাপ খেলতে পারবে। একই গ্রুপে থাকা স্লোভাকিয়া প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে কসোভোকে। ‘ডি’ গ্রুপে ডেনমার্কের প্রতিপক্ষ উত্তর মেসিডোনিয়া, আর চেক প্রজাতন্ত্র খেলবে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে।
সেমিফাইনালের সব কটি ম্যাচই হবে আগামী বছরের ২৬ মার্চ। প্রতি পাথের সেমিফাইনালে দুটি করে ম্যাচ, দুই ম্যাচের জয়ীরা আরেকটি ম্যাচ খেলবে। সেই ম্যাচ জিতলেই মিলবে বিশ্বকাপের টিকিট।
ইউরোপের ১২ গ্রুপের রানার্সআপ ১২ দল ও উয়েফা নেশনস লিগের ফলের ভিত্তিতে প্লে–অফে সুযোগ পেয়েছে আরও চারটি দল। সর্বশেষ ফিফা র্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে হয়েছে ড্র।
ইউরোপিয়ান প্লে-অফের সূচি
পাথ ‘এ’
ইতালি-উত্তর আয়ারল্যান্ড
ওয়েলস-বসনিয়া
পাথ ‘বি’
ইউক্রেন-সুইডেন
পোল্যান্ড-আলবেনিয়া
পাথ ‘সি’
তুরস্ক-রোমানিয়া
স্লোভাকিয়া-কসোভো
পাথ ‘ডি’
ডেনমার্ক-উত্তর মেসিডোনিয়া
চেক প্রজাতন্ত্র-আয়ারল্যান্ড
* প্রতিটি ম্যাচের জয়ীরা ফাইনালে নিজ নিজ পাথের অন্য জয়ীর সঙ্গে ফাইনাল খেলবে। ফাইনালের জয়ীরা পাবে বিশ্বকাপে টিকিট।
** সব ম্যাচ এক লেগের
আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফের সূচি
সেমিফাইনাল
নিউ ক্যালেডোনিয়া-জ্যামাইকা
বলিভিয়া-সুরিনাম
ফাইনাল
নিউ ক্যালেডোনিয়া/জ্যামাইকা-কঙ্গো ডিআর
বলিভিয়া/সুরিনাম—ইরাক
*২০২৬ সালের মার্চে মেক্সিকোয় হবে আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফ