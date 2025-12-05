শেষ বিকেলে নুর উদ্দিনের দারুণ গোলে শেষ আটে জাহাঙ্গীরনগর

ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল
শেষ বিকেলে নুর উদ্দিনের দারুণ গোলে শেষ আটে জাহাঙ্গীরনগর
আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ৯: ০ ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ৩: ১ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ১: ০ সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়
গোল করার বেশ কয়েকটি সুযোগ তৈরি করেও কাজে লাগাতে না পারার হতাশা যখন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়কে গ্রাস করছিল, ঠিক তখনই নুর উদ্দিন সজলের ঝলক।
৭০ মিনিট পেরিয়ে গেলে সবাই ধরে নিচ্ছিল খেলা গড়াবে টাইব্রেকারে। আর টাইব্রেকারে গেলে সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়েরই জয়ের সম্ভাবনাই বেশি—এমনটাই ধরে নিচ্ছিলেন অনেকে। কারণ, সোনারগাঁওয়ের গোলরক্ষক জয় চক্রবর্তী নিজেদের প্রথম ম্যাচে টাইব্রেকারে দলকে জিতিয়ে নায়ক হয়েছেন।
কিন্তু ম্যাচ শেষ হওয়ার মাত্র পাঁচ মিনিট আগে নাটকীয় মোড়। বাঁ দিক থেকে মাইদুল ইসলাম তিয়াসের ক্রসে অসাধারণ হেড নেন নুর উদ্দিন। গোলরক্ষক জয়ের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে বল খুঁজে নেয় জাল। সেই একমাত্র গোলেই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় হারায় সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়কে। ‘এইচ’ গ্রুপের ফাইনাল জিতে ইস্পাহানি–প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের তৃতীয় আসরে শেষ দল হিসেবে কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট পেয়েছে জাহাঙ্গীরনগর।
দলকে জেতানো সেই গোলের জন্য ম্যাচসেরাও হয়েছেন নুর উদ্দিন। দলের অধিনায়ক ও প্রথম আসরের সেরা খেলোয়াড় মাহমুদুল হাসান কিরণ বাংলাদেশ লিগে নিজ ক্লাবের খেলা থাকায় মাঠে থাকতে পারেননি। তবে তাঁকে ছাড়াই জমজমাট লড়াই জিতে মাঠ ছেড়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
ঢাকা অঞ্চল থেকে প্রথম দল হিসেবে গতকাল বৃহস্পতিবার কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে গণ বিশ্ববিদ্যালয়। আজ জাহাঙ্গীরনগরের আগে ষষ্ঠ ও সপ্তম দল হিসেবে ওঠে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (এআইইউবি) ও ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। ঢাকার বাইরে থেকে আগেই কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে চট্টগ্রামের প্রিমিয়ার ও ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা থেকে গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।
৪৬টি দল নিয়ে শুরু হয়েছিল ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের তৃতীয় আসর। আটটি গ্রুপের চ্যাম্পিয়নরা উঠেছে কোয়ার্টার ফাইনালে। এবারের আট দলের মধ্যে গণ, ফারইস্ট, এআইইউবি, রাজশাহী গতবারও শেষ আটে খেলেছে। নতুন এসেছে গোপালগঞ্জে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রামের প্রিমিয়ার এবং ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি।
প্রথম টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল খেলা জাহাঙ্গীরনগর গতবার গ্রুপ থেকেই বিদায় নেয়। দলটি আবার কোয়ার্টার ফাইনালে ফিরেছে। চট্টগ্রামের প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমবার এসেই শেষ আটে জায়গা করে নিয়েছে। ৭ ও ৮ ডিসেম্বর চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল হবে সাভারের ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি মাঠে।
বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে নামীদামি দলগুলোর মধ্যে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবার শেষ আটে যেতে পারেনি। নক আউটভিত্তিক টুর্নামেন্টে তারা গ্রুপে দ্বিতীয় ম্যাচেই টাইব্রেকারে হেরে গেছে গতবারের রানার্সআপ এআইইউবির কাছে।
আজ দিনের প্রথম ম্যাচে ‘এফ’ গ্রুপের ফাইনালে ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ইউআইইউ) কোনো লড়াই-ই করতে পারেনি গতবারের রানার্সআপ আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (এআইইউবি) সঙ্গে। এআইইউবি ৯-০ গোলে জিতেছে, যারা আগের ম্যাচে টুর্নামেন্টের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ড্যাফোডিলকে বিদায় করে গ্রুপ ফাইনালে পৌঁছে।
এআইইউবির মূল স্ট্রাইকার মোহামেডানের সৌরভ দেওয়ান আসতে পারেননি মাঠে। মিডফিল্ডার লাবিবুর রহমানকে স্ট্রাইকার হিসেবে খেলান কোচ। কোচের আস্থার প্রতিদান দিয়ে পেশাদার লিগের দ্বিতীয় স্তর চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে খেলার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লাবিব হ্যাটট্রিক করে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন। দুটি গোলেও তাঁর সহায়তা ছিল। দুটি গোল করেন গোলাম রাব্বি, তিনটি গোলের উৎসও তিনি। এ ছাড়া গোল করেন আজিজুল হক, আরিফুল হক, আক্কাস আলী ও ওমর ফারুক।
এআইইউবি দলে আছেন দেশের পেশাদার ফুটবল লিগের বিভিন্ন ক্লাবের খেলোয়াড়েরা। যেমন ঢাকা মোহামেডানের ডিফেন্ডার আজিজুল হক, আরামবাগের মিডফিল্ডার আক্কাস আলী, রহমতগঞ্জের ডিফেন্ডার আলফাজ মিয়া, ব্রাদার্সের ডিফেন্ডার নাবিল খন্দকার এবং আরও কয়েকজন পেশাদার ফুটবলার। যদিও ড্যাফোডিলের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বে টাইব্রেকারে তিনটি সেভ করে দলকে জেতানো গোলকিপার মেহেদী হাসান আজ মাঠে আসতে পারেননি, তাঁর জায়গায় খেলেছেন চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে খেলা রাজিব ইসলাম।
দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে ‘জি’ গ্রুপের ফাইনালে সেরা ছন্দে না থেকেও ফারইস্ট ৩-১ গোলে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজিকে (আইইউবিএটি) হারিয়েছে। এ ম্যাচে বাংলাদেশ লিগে খেলা পুলিশ এফসির এম এস বাবলুকে পায়নি ফারইস্ট। তবে পেয়েছে আবাহনী ও জাতীয় দলের গোলকিপার পাপ্পু হোসেন, এই দলের ফরোয়ার্ড আাসাদুল মোল্লা ও ব্রাদার্সের ফরোয়ার্ড মেরাজ প্রধানকে। ম্যাচসেরা হয়েছেন মেরাজ প্রধান।
তিন ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ের হাতে পুরস্কার তুলে দেন জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক গোলকিপার ও অধিনায়ক বিপ্লব ভট্টাচার্য, ইস্পাহানি ফুডস লিমিটেডের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট) আসিফুর রহমান চৌধুরী, ইস্পাহানি গ্রুপের পাহাড়তলী টেক্সটাইলস লিমিটেডের উপমহাব্যবস্থাপক মনিরুজ্জামান খান।
কোয়ার্টার ফাইনালে কে কার মুখোমুখি
৭ ডিসেম্বর
ম্যাচ ৩৯: চিটাগং ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি–জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
(সকাল ১০টা)
ম্যাচ ৪০: প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি–ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
(বেলা ২টা)
৮ ডিসেম্বর
ম্যাচ ৪১: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়–আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ
(সকাল ১০টা)
ম্যাচ ৪২: গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়–গণ বিশ্ববিদ্যালয়
(বেলা ২টা)
সব ম্যাচই ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি মাঠে।