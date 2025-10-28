ফুটবল

নারী ফুটবল দল পাবে ৫০ লাখ টাকা, নারী হকি দল ২১ লাখ

ক্রীড়া প্রতিবেদক
বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলবাফুফে

গত জুলাইয়ে মিয়ানমারে অনুষ্ঠিত এশিয়ান কাপের বাছাইপর্ব পেরিয়ে চূড়ান্ত পর্বে উঠে ইতিহাস গড়েছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। একই মাসে চীনের দাহজুতে অনূর্ধ্ব-১৮ এশিয়া কাপের নারী বিভাগে প্রথম অংশগ্রহণ করেই ব্রোঞ্জ জেতে নারী হকি দল। দুটি দলকেই আর্থিকভাবে পুরস্কৃত করছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)।  

এনএসসির পরিচালক (ক্রীড়া) আমিনুল এহসান গতকাল প্রথম আলোকে জানিয়েছেন, নারী ফুটবল দলের ২৩ খেলোয়াড়ের সঙ্গে কোচিং স্টাফ-কর্মকর্তাসহ ৩১ জনকে দেওয়া হবে ৫০ লাখ টাকা। আর ১৮ জন খেলোয়াড়, কোচ-ম্যানেজার, ফিজিওসহ ২১ জনের নারী হকি দলের প্রত্যেককে দেওয়া হবে ১ লাখ টাকা করে। আগামীকাল সকাল ১০টায় এনএসসিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার দেওয়া হবে।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ভবন
বাসস

নরী ফুটবল দল স্বাগতিক মিয়ানমারকে তাদেরই মাঠে ২-১ গোলে হারিয়ে প্রথমবার এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বের টিকিট নিশ্চিত করেছে। অন্যদিকে কাজাখস্তানকে ৬-২ গোলে হারিয়ে বাংলাদেশ যুব মহিলা হকি দল ব্রোঞ্জ জিতেছে।

