বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ফিফা সভাপতির শোক

বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ফিফা সভাপতির শোক
বাংলাদেশের তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফার সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। আজ বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়ালের কাছে পাঠানো শোকবার্তায় ফিফা সভাপতি বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। শোকবার্তায় তিনি উল্লেখ করেন, বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ও পথিকৃৎ ব্যক্তিত্ব। দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি স্থায়ী উত্তরাধিকার রেখে গেছেন।
আন্তর্জাতিক ফুটবল অঙ্গনের পক্ষ থেকে ফিফা সভাপতি বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন এবং বাংলাদেশের জনগণের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। এই শোকবার্তার জন্য বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন ফিফা সভাপতি ও আন্তর্জাতিক ফুটবল সম্প্রদায়ের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।
গত ৩০ ডিসেম্বর বেগম খালেদা জিয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশের ক্রীড়াঙ্গনের বিভিন্ন ফেডারেশন ও ক্লাব ইতোমধ্যেই শোক প্রকাশ করেছে। ৫ জানুয়ারি দেশের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।
বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল সরাসরি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তিনি দলটির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য। বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাফুফের একটি প্রতিনিধিদল ৩০ ডিসেম্বর গুলশানে বিএনপির কার্যালয়ে গিয়ে শোক বইয়ে স্বাক্ষর করে এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করে।