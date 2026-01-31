লিডসকে উড়িয়ে জয়ে ফিরল আর্সেনাল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
লিডসকে উড়িয়ে জয়ে ফিরল আর্সেনাল
লিগে টানা তিন ম্যাচ জয়হীন থাকার পর অবশেষে জয়ের দেখা পেল আর্সেনাল। শনিবার রাতে এলান্ড রোডে লিডস ইউনাইটেডকে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে মিকেল আরতেতার দল। এই দাপুটে জয়ে প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থানে অবস্থান আরও সংহত করল গানাররা।
ম্যাচের শুরু থেকেই লিডসের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে খেলে আর্সেনাল। দলের হয়ে গোল করেছেন মার্তিন জুবিমেন্দি, ভিক্টর ইয়োকেরেস এবং গ্যাব্রিয়েল জেসুস। এ ছাড়া লিডস গোলরক্ষক কার্ল ডারলোর একটি আত্মঘাতী গোল স্বাগতিকদের ম্যাচে ফেরার সব আশা শেষ করে দেয়। চোটের কারণে বুকায়ো সাকা খেলতে না পারলেও ননি মাদুয়েকের নৈপুণ্যে আর্সেনালের আক্রমণভাগ ছিল ধারালো।
এই জয়ের ফলে লিগ টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে থাকা ম্যানচেস্টার সিটি ও অ্যাস্টন ভিলার চেয়ে ৭ পয়েন্টে এগিয়ে গেল আরতেতার শিষ্যরা। তবে রোববার নিজেদের ম্যাচে জয় পেলে সিটি ও ভিলা ব্যবধান কমিয়ে ৪ পয়েন্টে নামিয়ে আনার সুযোগ পাবে।
অন্যান্য ম্যাচের খবর
দিনের অন্য ম্যাচে অবনমনের শঙ্কায় থাকা উলভারহ্যাম্পটনের ভাগ্য ফেরেনি। ঘরের মাঠে বোর্নমাউথের কাছে ২-০ গোলে হেরেছে তারা। চলতি মৌসুমে এটি উলভসরে ১৮তম হার।
অন্যদিকে, নাটকীয় এক ড্র দেখেছে ব্রাইটন ও এভারটন সমর্থকেরা। ম্যাচের যোগ করা সময়ের সপ্তম মিনিটে গোল করে ব্রাইটনের কাছ থেকে ১ পয়েন্ট কেড়ে নিয়েছে এভারটন। ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়।