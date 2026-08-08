ফুটবল

আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী গোলরক্ষক ফিরলেন ম্যান সিটিতে

খেলা ডেস্ক
আর্জেন্টিনার হয়ে ২০২২ বিশ্বকাপ জেতা গোলরক্ষক হেরোনিমো রুলি।রুলির ইনস্টাগ্রাম

দশ বছর আগে ম্যানচেস্টার সিটিতে নাম লিখিয়েছিলেন। কিন্তু একটা ম্যাচও খেলা হয়নি। সময়ের চাকা ঘুরে এবার সেই পুরোনো ক্লাবেই ফিরলেন হেরোনিমো রুলি। ফরাসি ক্লাব মার্সেই থেকে ২০ লাখ ইউরো ট্রান্সফার ফিতে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী এই গোলকিপারকে দলে নিয়েছে ইংলিশ ক্লাবটি।


ম্যানচেস্টার সিটি নতুন মৌসুমের জন্য ব্যাকআপ গোলকিপার খুঁজছিল। ইংলিশ গোলকিপার জেমস ট্রাফোর্ড সম্প্রতি ৪ কোটি ৫০ লাখ পাউন্ডে লিডস ইউনাইটেডে যোগ দেওয়ায় সেই জায়গা ফাঁকা হয়ে যায়। সেই শূন্যতা পূরণ করতেই ৩৪ বছর বয়সী রুলিকে বেছে নিয়েছে সিটি।
রুলির সিটিতে প্রথম যোগ দেওয়া ২০১৬ সালে। সেই সময় তিনি দেপোর্তিভো মালদোনাদো থেকে ইংলিশ ক্লাবটিতে সই করেছিলেন। তবে সিটির হয়ে মাঠে নামার সুযোগ হয়নি। শুরুতেই তাঁকে ধারে পাঠানো হয় রিয়াল সোসিয়েদাদে। পরে ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে স্প্যানিশ ক্লাবটিতে স্থায়ীভাবেই যোগ দেন ।

ফরাসি ক্লাব মার্সেই থেকে ২০ লাখ ইউরো ট্রান্সফার ফিতে রুলি যোগ দিয়েছেন ম্যান সিটিতে।
রুলির ইনস্টাগ্রাম


এরপর ইউরোপের বিভিন্ন ক্লাবে খেলেছেন রুলি। ভিয়ারিয়াল ও আয়াক্সে সময় কাটিয়ে ২০২৩ সালে যোগ দেন মার্সেইতে। ফরাসি ক্লাবটির হয়ে সর্বশেষ দুই মৌসুমে খেলেছেন ৭৩টি ম্যাচ। ২০২৪-২৫ মৌসুমে মার্সেইকে লিগ ওয়ানে রানার্সআপ করার পেছনেও ছিল তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান।
আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের হয়ে এখন পর্যন্ত ৮টি ম্যাচ খেলেছেন রুলি। ২০২২ বিশ্বকাপ জয়ী দলে থাকা এই গোলকিপার ছিলেন উত্তর আমেরিকায় সর্বশেষ বিশ্বকাপেও।  


তবে পুরো আসরে তাঁকে এমিলিয়ানো মার্তিনেজের বিকল্প হিসেবেই থাকতে হয়েছে। কোনো ম্যাচে মাঠে নামা হয়নি।
হংকং ও দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রাক-মৌসুম সফর শেষ করে আগামী সপ্তাহে দেশে ফিরবে ম্যানচেস্টার সিটি। সেই সফরের পর পুরোনো ক্লাবে নতুন করে যোগ দেবেন রুলি।

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