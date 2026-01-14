ফুটবল

ঢাকায় বিশ্বকাপ ট্রফি প্রদর্শনী: সারা জীবন গল্প করার রসদ

৬ কেজি ১৭৫ গ্রাম ওজনের নিখাদ সোনায় তৈরি ফিফা বিশ্বকাপের আসল ট্রফিটি এখন বাংলাদেশে। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের ট্রফি ট্যুরের অংশ হিসেবে আজ সকালে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায় ট্রফিটি। এই সফরে ট্রফির সঙ্গে এসেছেন ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী সাবেক ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার গিলবার্তো সিলভা। এবার বাংলাদেশসহ ৩০টি দেশের ৭৫টি স্থানে প্রদর্শিত হচ্ছে বিশ্বকাপ ট্রফি। বাংলাদেশে অবশ্য শুধু ঢাকার র‍েডিসন ব্লু হোটেলই এটি প্রদর্শন করা হচ্ছে। পুরো ট্রফি ট্যুর শেষ হবে ১৫০ দিনে।
আজ বেলা দেড়টা থেকে রেডিসন ব্লু হোটেলে ট্রফিটি প্রদর্শনীর জন্য রাখা হয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত ভক্তদের দেখার সুযোগ থাকছে। ট্রফিটি প্রদর্শনী শুরুর আগেই আগ্রহী ফুটবলভক্তদের ভিড় জমতে শুরু করে রেডিসন ব্লুতে। প্রথম আলোর আলোকচিত্রী শামসুল হকের ক্যামেরায় দেখে নিন ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফি প্রদর্শনীর কিছু মুহূর্ত:
১ / ৮
বিশ্বকাপ ট্রফি দেখতে আগ্রহী দর্শকদের ভিড়।কেউ কেউ মুঠোফোন বের করে আগেভাগেই ট্রফিটি ক্যামেরাবন্দী করার চেষ্টা করলেন
শামসুল হক
২ / ৮
দর্শকের ট্রফি দর্শনের সুবিধার্থে স্বেচ্ছাসেবক দলও পার করছিল ব্যস্ত সময়। তেমনই এক মুহূর্তে ক্যামেরাবন্দী দুজন। সম্ভবত পরিচয়পত্রের কিছু একটা দেখছিলেন
শামসুল হক
৩ / ৮
বিশ্বকাপ ট্রফির পাশে দুজন দর্শক। সারা জীবন গল্প করার মতো রসদ পেয়ে গেলেন তাঁরা
শামসুল হক
৪ / ৮
ট্রফি দেখার লাইনে সুশৃঙ্খল ও সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে নিজের সুযোগ আসার অপেক্ষায় ছিলেন দর্শক
শামসুল হক
৫ / ৮
সন্তানসহ ট্রফি দেখতে এসেছেন তাঁরা। কোলের সন্তান তো আর জানে না, কী আরাধ্য এক জিনিসকে সাক্ষী রেখে তার ছবি তোলা হলো। বড় হওয়ার পর মা–বাবা নিশ্চয়ই তাকে এই ট্রফি দেখার গল্প করবেন
শামসুল হক
৬ / ৮
বিশ্বকাপ ট্রফির সামনে হাস্যোজ্জ্বল এক দর্শক
শামসুল হক
৭ / ৮
বিশ্বকাপ ট্রফির পাশে কী হামজা চৌধুরী! দেখতে তো বাংলাদেশের ফুটবল তারকার মতোই লাগছে। আসলে তা নয়। হামজার চুলের মতোই ঝাঁকড়া এই দর্শকের চুল
শামসুল হক
৮ / ৮
বেলা বাড়ার সঙ্গে দর্শকের ভিড়ও বাড়তে শুরু করে
শামসুল হক
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ফুটবল থেকে আরও দেখুন