ঢাকায় বিশ্বকাপ ট্রফি প্রদর্শনী: সারা জীবন গল্প করার রসদ

ঢাকায় বিশ্বকাপ ট্রফি প্রদর্শনী: সারা জীবন গল্প করার রসদ
৬ কেজি ১৭৫ গ্রাম ওজনের নিখাদ সোনায় তৈরি ফিফা বিশ্বকাপের আসল ট্রফিটি এখন বাংলাদেশে। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের ট্রফি ট্যুরের অংশ হিসেবে আজ সকালে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায় ট্রফিটি। এই সফরে ট্রফির সঙ্গে এসেছেন ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী সাবেক ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার গিলবার্তো সিলভা। এবার বাংলাদেশসহ ৩০টি দেশের ৭৫টি স্থানে প্রদর্শিত হচ্ছে বিশ্বকাপ ট্রফি। বাংলাদেশে অবশ্য শুধু ঢাকার রেডিসন ব্লু হোটেলই এটি প্রদর্শন করা হচ্ছে। পুরো ট্রফি ট্যুর শেষ হবে ১৫০ দিনে।
আজ বেলা দেড়টা থেকে রেডিসন ব্লু হোটেলে ট্রফিটি প্রদর্শনীর জন্য রাখা হয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত ভক্তদের দেখার সুযোগ থাকছে। ট্রফিটি প্রদর্শনী শুরুর আগেই আগ্রহী ফুটবলভক্তদের ভিড় জমতে শুরু করে রেডিসন ব্লুতে। প্রথম আলোর আলোকচিত্রী শামসুল হকের ক্যামেরায় দেখে নিন ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফি প্রদর্শনীর কিছু মুহূর্ত:
১ / ৮
২ / ৮
৩ / ৮
৪ / ৮
৫ / ৮
৬ / ৮
৭ / ৮
৮ / ৮