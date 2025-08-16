রোনালদোরা খেলবেন ভারতে, প্রতিপক্ষ কোন দল
ভারতের ফুটবলপ্রেমীদের জন্য নড়েচড়ে বসার মতো খবরই বটে। এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস লিগ টু–এর গ্রুপ পর্বের ম্যাচ খেলতে প্রথমবারের মতো ভারত সফরে আসতে পারেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের (আইএসএল) দল এফসি গোয়া ও রোনালদোর দল আল নাসর মুখোমুখি হবে এ ম্যাচে। ভারতের সংবাদমাধ্যম ইতিমধ্যেই ম্যাচটিকে বলছে ‘ঐতিহাসিক’।
শুক্রবার ড্রয়ে সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসর এশিয়ার দ্বিতীয় স্তরের এ প্রতিযোগিতার ‘ডি’ গ্রুপে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পেয়েছে এফসি গোয়া, তাজিকিস্তানের ইস্তিকলোল আর ইরাকের আল-জাওরা।
প্রতিটি গ্রুপে শীর্ষ দুই দল যাবে দ্বিতীয় রাউন্ডে। গ্রুপ পর্বে আগামী ২২ অক্টোবর গোয়ার জহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে ভারতীয় ক্লাবটির মুখোমুখি হবে আল নাসর। সব ঠিক থাকলে এই ম্যাচটি খেলতেই ভারতে যেতে পারেন ‘সিআর সেভেন।’ এরপর ৫ নভেম্বর রিয়াদে ফিরতি লেগে আল নাসরের মুখোমুখি হবে গোয়া।
রোনালদোর ক্লাবের সঙ্গে এই ম্যাচ নিয়ে বেশ রোমাঞ্চিত এফসি গোয়ার সমর্থকেরা। ক্লাবটির প্রধান নির্বাহী রবি পুষ্কুর সংবাদ সংস্থা এপিকে বলেছেন, ‘এফসি গোয়া মতো ক্লাবের জন্য এমন মুহূর্ত জীবনে একবারই আসে। আল নাসর আর ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে আতিথ্য দেওয়াই সম্ভবত ভারতীয় ক্লাব ফুটবলের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ম্যাচ।’
৪০ বছর বয়সী রোনালদো ২০২২ সালে আল নাসরে যোগ দেওয়ার পর এখনো কোনো বড় শিরোপা জিততে পারেননি। ফলে সেপ্টেম্বর শুরু হতে যাওয়া এ প্রতিযোগিতা জেতার জন্য পূর্ণশক্তির দল নিয়েই মাঠে নামবে তারা।
সৌদি প্রো লিগের গত মৌসুমে তৃতীয় হওয়া ক্লাবটিতে রোনালদো ছাড়াও আছেন আরও অনেক নামী তারকা। লিভারপুলের সাবেক তারকা সাদিও মানে যেমন আছেন, তেমনি আছেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড জোয়াও ফেলিক্সও। রোনালদোর পাশাপাশি এই তারকাদের খেলাও সামনে থেকে দেখার জন্য মুখিয়ে আছেন ভারতের ফুটবলপ্রেমীরা।
আল নাসরের ভারতের খেলতে আসাকে ‘ঐতিহাসিক’ উল্লেখ করে পুষ্কুর আরও বলেছেন, ‘ভারতীয় ফুটবলের জন্য এটি সত্যিই ঐতিহাসিক। আমরা যোগ্যতার ভিত্তিতেই এখানে এসেছি। আর এমন ম্যাচ আমাদের সুযোগ দেবে দেখানোর যে আমরা মহাদেশীয় মঞ্চে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারি, ফুটবলের বড় গল্পগুলোর অংশ হতে পারি।’
পুষ্কুরের আশা, পুরো দেশেই এই ম্যাচ নিয়ে উচ্ছ্বাস তৈরি হবে, যা স্থানীয় ফুটবলকে দেবে প্রয়োজনীয় প্রেরণা। তিনি যোগ করেন, ‘এটি এক অনন্য সুযোগ। এর মাধ্যমে ভারতীয় ফুটবলের দিকে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে। সবচেয়ে বড় কথা, দেশজুড়ে ভক্তদের মধ্যে ফুটবল নিয়ে আগ্রহ আরও বাড়বে, আর দীর্ঘদিন ধরে এই খেলা যে আলোচনার কেন্দ্রে আসতে চাইছিল, সেটিই ঘটবে।’