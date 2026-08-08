চলে গেলেন মেসির বাবা
আর্জেন্টাইন ফুটবল তারকা লিওনেল মেসির বাবা হোর্হে মেসি ৬৮ বছর বয়সে রোজারিওতে মারা গেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া খবরটি নিশ্চিত করেছে মেসির প্রথম ক্লাব নিউয়েলস ওল্ড বয়েজ ও আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম। এক বিবৃতিতে নিউয়েলস ক্লাব গভীর শোক প্রকাশ করেছে। বিশ্বকাপ চলাকালীন মেসির বাবার অসুস্থতা জানা গিয়েছিল; আলজেরিয়ার বিপক্ষে গোল করে মেসি নিজের ব্যক্তিগত কঠিন সময়ের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। পেশায় রাসায়নিক প্রযুক্তিবিদ হোর্হে মেসি ছেলের ফুটবল ক্যারিয়ারের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে অভিভাবক ছিলেন।