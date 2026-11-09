ইউনাইটেডের দুঃসময়, বার্সেলোনার এগিয়ে যাওয়া, ইউরোপের পাঁচ লিগে কী ঘটছে

ইউনাইটেডের দুঃসময়, বার্সেলোনার এগিয়ে যাওয়া, ইউরোপের পাঁচ লিগে কী ঘটছে
ইউরোপের শীর্ষ ফুটবল লিগগুলোতে পরিচিত দৃশ্যপট যেন বদলে যাচ্ছে। কোথাও পুরোনো রাজাদের সিংহাসন টলমল, কোথাও নতুন কোনো নাম উঠে আসছে আলোচনায়। ইংল্যান্ডে আর্সেনালের দাপটের বিপরীতে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের করুণ দশা। ইতালিতে রোমের দুই ক্লাবের আধিপত্য। জার্মানিতে বায়ার্ন মিউনিখ ও বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের সমান তালে পথচলা। আর স্পেনে বার্সেলোনার এগিয়ে যাওয়া।
আন্তর্জাতিক বিরতির আগে ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের চিত্রটা কেমন চলুন দেখা যাক:
ইংল্যান্ড: শীর্ষে আর্সেনাল, তলানির দিকে ইউনাইটেড
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সমর্থকদের কাছে প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট তালিকায় ১৮ নম্বর জায়গাটা নিশ্চয়ই দুঃস্বপ্নের মতো। ১০ ম্যাচে মাত্র ৮ পয়েন্ট নিয়ে অবনমন অঞ্চলে (১৮ নম্বরে) মাইকেল ক্যারিকের দল। অথচ একসময় এই লিগে শিরোপার হিসাব করতে গেলে সবার আগে আসত ইউনাইটেডের নাম।
রোববার অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে ৪-৪ গোলে ড্র করেছে ইউনাইটেড। ম্যাচের প্রথম চার মিনিটেই দুই গোল হজম করে তারা। পরে দুবার পিছিয়ে পড়েও ফিরে এসেছে ম্যাচে, অতিরিক্ত সময়ে জশুয়া জিরকজি ও প্যাট্রিক ডরগুর গোলে এক পয়েন্ট পেয়েছে। কিন্তু তাতে সংকট কাটেনি। টানা আট ম্যাচ জয়হীন ইউনাইটেড। লিগে জয় মাত্র একটি, ৩০ আগস্ট ইপসউইচের বিপক্ষে ৫-২ গোলে। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে গোল হজম করেছে ৩০টি। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের বড় দলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বাজে রক্ষণভাগের রেকর্ডও তাদের।
আন্তর্জাতিক বিরতির সময় অন্তত ১৫ দিন অবনমন অঞ্চলে থাকতে হবে ইউনাইটেডকে। ১৯৮৬ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের পর এত দীর্ঘ সময় এমন পরিস্থিতিতে পড়েনি তারা।
ইউনাইটেডের এমন দুর্দশার বিপরীতে আর্সেনালের সময়টা বেশ ভালো যাচ্ছে। ১০ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে তারা। ৯ জয়, ১ হার। সেই একমাত্র হার ব্রাইটনের কাছে। মজার ব্যাপার, সেই ব্রাইটনই উঠে এসেছে দুইয়ে। রোববার ১০ জনের ব্রেন্টফোর্ডকে ২-০ গোলে হারিয়ে তাদের পয়েন্ট ২২।
তিনে নেমে গেছে ম্যানচেস্টার সিটি। শনিবার নটিংহাম ফরেস্টের মাঠে ৩-১ গোলে হেরেছে পেপ গার্দিওলার দল। তিন সপ্তাহ আগেও সিটি তিন পয়েন্টে এগিয়ে ছিল। এখন আর্সেনালের চেয়ে পিছিয়ে ছয় পয়েন্টে।
স্পেন: বার্সেলোনার তিন পয়েন্টের স্বস্তি
স্পেনে আপাতত স্বস্তিতে হান্সি ফ্লিকের বার্সেলোনা। ১২ ম্যাচে ১১ জয়, পয়েন্ট ৩৩। দুইয়ে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে তিন পয়েন্ট এগিয়ে তারা।
রোববার 'হুলিয়ান আলভারেজ ডার্বি'তে আতলেতিকো মাদ্রিদের মাঠে ২-১ গোলে জিতেছে বার্সেলোনা। মৌসুমের শুরুতে আলভারেজকে নিয়ে দুই দলের টানাটানির পর শেষ পর্যন্ত আতলেতিকোতেই থেকে যেতে বাধ্য হন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। সেই ঘটনার কারণে এই ম্যাচে চোখ ছিল অনেকের।
২৮ মিনিটে জুলিয়ানো সিমিওনের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল স্বাগতিকেরা। তবে প্রথমার্ধের শেষ দিকে ফেরমিন লোপেজের গোলে সমতায় ফেরে বার্সেলোনা। ৬৬ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করে জয় নিশ্চিত করেন এই মিডফিল্ডার।
আগের দিন ভ্যালেন্সিয়ার মাঠে ৩-০ গোলে জিতেছে রিয়াল মাদ্রিদ। ৩০ পয়েন্ট নিয়ে তারা দুইয়ে। ২৮ পয়েন্ট নিয়ে আতলেতিকো মাদ্রিদ তিনে। রিয়াল বেতিস ২৬ পয়েন্ট নিয়ে চারে, রিয়াল সোসিয়েদাদ ২২ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে।
জার্মানি: বায়ার্ন-ডর্টমুন্ডের সমান পথচলা
বুন্দেসলিগায় এখন পর্যন্ত কেউ বায়ার্ন মিউনিখ কিংবা বরুসিয়া ডর্টমুন্ডকে হারাতে পারেনি। ৯ ম্যাচ শেষে দুই দলেরই পয়েন্ট ২১। ছয় জয় ও তিন ড্র। তবে গোল ব্যবধানে এগিয়ে বায়ার্ন। তাদের গোল ব্যবধান +২০, ডর্টমুন্ডের +৯। শনিবার মাইনৎসের মাঠে ২-১ গোলে জিতেছে বায়ার্ন। দুটি গোলেই অবদান হ্যারি কেইনের। একই ব্যবধানে এলভার্সবার্গকে হারিয়েছে ডর্টমুন্ড।
তবে শীর্ষ দুইয়ের পেছনে সবচেয়ে বড় চমক ফ্রেইবুর্গ। ১৯ পয়েন্ট নিয়ে তিনে তারা। লাইপজিগ ১৮ পয়েন্ট নিয়ে চারে। শনিবার অগসবুর্গকে ৫-২ গোলে হারিয়েছে লাইপজিগ। ১৬ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে বায়ার লেভারকুসেন।
ইতালি: রোমের দুই দলের নতুন ইতিহাস
ইতালির সিরি আতে এবার যেন রোমেরই রাজত্ব। ১১ ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লাৎসিও। ৯ জয়, ২ ড্র। এখন পর্যন্ত অপরাজিত দলটি। রোববার নাপোলির মাঠে ১-১ গোলে ড্র করেছে লাৎসিও। ২৮ মিনিটে দাভিদে ফ্রাত্তেসির গোলে এগিয়ে যায় তারা। ৪৮ মিনিটে আলফোনসো পেদ্রাসার আত্মঘাতী গোলে সমতা ফেরে। মৌসুমে এ নিয়ে দ্বিতীয়বার পয়েন্ট হারাল লাৎসিও।
ওদিকে গত শনিবার সাসুওলোকে ৩-০ গোলে হারিয়ে তিনে উঠে এসেছে রোমা। তাদের পয়েন্ট ২৭। দুইয়ে ইন্টার মিলান, ২৮ পয়েন্ট। কোমোকে ২-০ গোলে হারানোর ম্যাচে ১২ ও ১৯ মিনিটে গোল করেছেন ফ্রান্সেস্কো পিও এসপোজিতো ও মার্কোস থুরাম।
তবে সিরি আয়ের ইতিহাসে এবারই প্রথম ১১ ম্যাচ শেষে একই শহরের দুটি দল অপরাজিত। রোমের দুই ক্লাব লাৎসিও ও রোমা এই কীর্তি গড়েছে।
বড় দলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ সময় যাচ্ছে নাপোলির। ১৫ পয়েন্ট নিয়ে ১০ নম্বরে তারা। লাৎসিওর চেয়ে পিছিয়ে ১৪ পয়েন্ট। জুভেন্টাসও খুব একটা ভালো অবস্থায় নেই। ১৮ পয়েন্ট নিয়ে সাত নম্বরে তারা।
ফ্রান্স: পিএসজির পেছনে লিল, ছন্দ হারিয়েছে লাঁস
ফ্রান্সের লিগ আঁ-তে ১০ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে পিএসজি। শনিবার ত্রোয়াকে ১-০ গোলে হারিয়েছে তারা। দুইয়ে থাকা লিলের পয়েন্ট ২১। রেনের মাঠে ২-১ গোলে জিতেছে দলটি। ২০ পয়েন্ট নিয়ে তিনে প্যারিস এফসি।
লাঁসের অবস্থাটা এবার বেশ বিস্ময়কর। যে দলকে শীর্ষ লড়াইয়ে দেখা যেত, তারা এখন ১৩ পয়েন্ট নিয়ে ১১ নম্বরে। রোববার নিজেদের মাঠে মার্সেইয়ের কাছে ২-১ গোলে হেরেছে লাঁস। এই জয়ে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে চারে উঠে এসেছে মার্সেই।
লিওঁর অবস্থাও ভালো নয়। ১৭ পয়েন্ট নিয়ে নিসের সঙ্গে যৌথভাবে পাঁচে তারা। রোববার ব্রেস্টের মাঠে ২-০ গোলে হেরেছে লিওঁ।