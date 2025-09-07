ইয়ামাল, দেম্বেলে নাকি ভিতিনিয়া—কার হাতে ব্যালন ডি’অর দেখতে চান রদ্রি

ইয়ামাল, দেম্বেলে নাকি ভিতিনিয়া—কার হাতে ব্যালন ডি’অর দেখতে চান রদ্রি
ব্যালন ডি’অরটা এখন রদ্রির হাতে। কিন্তু ২২ সেপ্টেম্বর যত এগিয়ে আসছে, ফুটবলের ব্যক্তিগত বর্ষসেরার সবচেয়ে সম্মানজনক এ ট্রফির নতুন মালিক কে হবেন, সেই আলোচনাও জোরালো হচ্ছে। সপ্তাহ দুয়েক পরে প্যারিসের বিখ্যাত থিয়াতর্ দ্যু শাতলে-তে ঘোষণা করা হবে ব্যালন ডি’অরের নতুন বিজয়ীর নাম।
তো কে পাচ্ছেন এবারের ব্যালন ডি’অর? সবাই নিজ নিজ পছন্দের কথা বলছেন। তবে উত্তরটা যদি এই ট্রফির বর্তমান মালিক রদ্রির কাছ থেকে শোনেন, তাহলে তাঁর মন ও মস্তিষ্কের দ্বন্দ্বটা বুঝতে পারবেন। ম্যানচেস্টার সিটির এই মিডফিল্ডার জানিয়েছেন, তিনি চান তাঁর স্পেন–সতীর্থ লামিনে ইয়ামাল বা পেদ্রি এই সম্মান জিতুক। তবে একই সঙ্গে তিনি এটাও স্বীকার করেছেন, সর্বশেষ মৌসুমে পিএসজি যে পারফর্ম করেছে, তাতে তাঁদের কয়েকজন খেলোয়াড় এই পুরস্কার জেতার দৌড়ে বেশ এগিয়ে আছেন।
আজ রাতে (৭ সেপ্টেম্বর) বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে স্পেন খেলবে তুরস্কের বিপক্ষে। সেই ম্যাচ সামনে রেখে তুরস্কের কোনিয়ায় গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে রদ্রিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ব্যালন ডি’অর নিয়েও। তাঁর কাকে পছন্দ, এমন প্রশ্নে রদ্রি বলেছেন, ‘অবশ্যই আমি চাই আমার সতীর্থরা কেউ জিতুক, কিন্তু সত্যি বলতে গত মৌসুমে পিএসজিই সেরা দল ছিল। তাই তাদের কোনো একজন খেলোয়াড়কে এই পুরস্কার না দেওয়াটা কঠিন হবে।’
রদ্রি দুজন পিএসজি খেলোয়াড়ের নাম আলাদা করে বলেছেন—উসমান দেম্বেলে ও ভিতিনিয়া। এই দুজনকে তিনি পুরস্কারের বড় দাবিদার মনে করেন। তাঁর ভাষায়, ‘লুইস এনরিকে (পিএসজির স্প্যানিশ কোচ), ফাবিয়ানের (পিএসজির স্প্যানিশ মিডফিল্ডার) জন্য আমি ভীষণ খুশি। ব্যক্তিগতভাবে, আমি চাই লামিনে বা পেদ্রির হাতে উঠুক পুরস্কারটা। তবে মাঠের পারফরম্যান্স বিচার করলে দেম্বেলে আর ভিতিনিয়ার মধ্যেই লড়াইটা।’
এখন দেখার অপেক্ষা, রদ্রির মনের আশা পূরণ হয়, নাকি মস্তিষ্ক যেটা বলছে, সেটা সত্যি হয়।