মিউনিখে বায়ার্নকে আটকে দিল আর্সেনাল

চ্যাম্পিয়নস লিগ
মিউনিখে বায়ার্নকে আটকে দিল আর্সেনাল
বায়ার্ন মিউনিখ ২ : ২ আর্সেনাল
ভাইরাসে আক্রান্ত ভিনসেন্ট কোম্পানি ডাগআউটে থাকবেন কি না অনিশ্চয়তা ছিল। কিছুটা সংশয় ছিল গোলপোস্টের নিচে মানুয়েল ন্যয়ারের থাকা নিয়ে। শেষ পযন্ত দুজনই থাকলেন। কিন্তু বায়ার্ন মিউনিখের আর জয়ে ফেরা হলো না।
আগের ম্যাচে ভাইকিংয়ের মাঠ থেকে ড্র করে ফেরা বায়ার্ন এবার নিজেদের মাঠে আটকে গেল আর্সেনালের কাছে। দ্বিতীয়ার্ধে হ্যারি কেইনের গোলে এগিয়ে গেলেও শেষতক ২-২ সমতা নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছে জার্মান চ্যাম্পিয়নদের।
বিস্তারিত আসছে ...।