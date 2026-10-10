গর্ডনের প্রথম গোল, বার্সেলোনার টানা অষ্টম জয়

গর্ডনের প্রথম গোল, বার্সেলোনার টানা অষ্টম জয়
কখনো কখনো অপেক্ষার আয়ু খুব বেশি হয় না। অ্যান্থনি গর্ডনের জন্য যেমন হলো না। আন্তর্জাতিক বিরতিতে ইংল্যান্ডের জার্সিতে গোলের পর গোল করেছেন। সেই ছন্দ সঙ্গে নিয়েই ফিরেছিলেন বার্সেলোনায়। আন্তর্জাতিক বিরতি শেষে ক্লাবের হয়ে প্রথম গোল পেতে অপেক্ষা করতে হলো মাত্র ৭৮ সেকেন্ড! যেন মাঠে নেমেই জানিয়ে দিলেন, এত দিন যে গোলের দেখা মেলেনি, আজ বুঝি তার সব সুদ একসঙ্গে মেটানোর দিন।
গর্ডনের সেই ঝলমলে সূচনার পথ ধরেই হেতাফেকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে বার্সেলোনা। গোল পেয়েছেন গাব্রিয়েল জেসুস ও জুলস কুন্দেও। লা লিগায় মৌসুমের প্রথম আট ম্যাচের আটটিতেই জিতেছে কাতালান ক্লাবটি। ২৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষেও তারাই।
বার্সেলোনার জার্সিতে লা লিগায় প্রথম গোল, অথচ গর্ডনের উদ্যাপন দেখে মনে হয়নি তা। যেন বিশেষ কিছু নয়, জানতেন গোল পাবেনই। গোলের পরও থামেননি ইংলিশ ফরোয়ার্ড। ১২ মিনিট পর বাঁ দিক থেকে ভেতরে ঢুকে বক্সে দারুণ একটি ক্রস পাঠিয়েছিলেন। দানি ওলমো সামান্য ছোঁয়াও দিয়েছিলেন বলে, কিন্তু বলটি লক্ষ্যে থাকেনি।
এরপর গাভির হেড ঠেকিয়ে দেন সোরিয়া। হেতাফে গোলরক্ষক তখন পর্যন্ত নিজের দলকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন প্রাণপণে। কিন্তু বার্সেলোনার আক্রমণের ঢেউ ঠেকিয়ে রাখা তো সহজ নয়। ৩০ মিনিটে নিজেদের বক্সে বলের নিয়ন্ত্রণ হারান জাইদ রোমেরো। সুযোগের অপেক্ষায় থাকা গাব্রিয়েল জেসুস আর ভুল করেননি, ২-০। রাফিনিয়া নেই, কিন্তু গোল করার লোকের অভাব নেই বার্সেলোনার।
প্রথমার্ধের শেষ দিকে ব্যবধান বাড়ানোর আরেকটি সুযোগ এসেছিল কুন্দের সামনে। রদ্রির ভাসানো ক্রসে অফসাইড ফাঁদ এড়িয়ে একেবারে ফাঁকায় বল পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু শট নিতে একটু বেশি সময় নিয়ে ফেলেন। সোরিয়ার জন্য কাজটা তাতে সহজ হয়ে যায়।
বিরতির পর আবার গর্ডনের পালা। লামিনে ইয়ামালের নিখুঁত থ্রু পাস ধরে ছুটেছিলেন গোলের দিকে। কিন্তু এবারও দেয়াল হয়ে দাঁড়ান সোরিয়া। বক্সের বাইরে পর্যন্ত ছুটে এসে গর্ডনের সামনে থেকে বল কেড়ে নেন তিনি। তবে বার্সেলোনার গোলের খিদে তখনো মেটেনি। ৭৩ মিনিটে ডান দিক থেকে ইয়ামালের ক্রস, আর আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে কুন্দের নিখুঁত ফিনিশিং। ৩-০। ম্যাচের বাকি সময়টা তখন অনেকটাই আনুষ্ঠানিকতা।
শেষ দিকে ইয়ামালও গোলের খাতায় নাম লেখাতে চেয়েছিলেন। তাঁর ভলি অল্পের জন্য দূরের পোস্ট ঘেঁষে বাইরে চলে যায়।