নেপাল থেকে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ ফুটবল দল

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
ঢাকায় ফিরেছেন বাংলাদেশ ফুটবল দলের খেলোয়াড়, কোচ ও স্টাফরাপ্রথম আলো

‎তিন দিন অপেক্ষার পর অবশেষে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর বিশেষ ফ্লাইটে নেপালের কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিকেল সাড়ে চারটায় ঢাকার কুর্মিটোলা সামরিক বিমানবন্দরে পা রাখেন ফুটবলাররা। বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচের খবর সংগ্রহ করতে নেপালে যাওয়া গণমাধ্যমকর্মীরাও একই ফ্লাইটে ঢাকায় ফিরেছেন।

‎আজ সকালে কাঠমান্ডুর ক্রাউন ইম্পিরিয়াল হোটেল থেকে বের হয়ে স্থানীয় সময় পৌনে ৯টায় বিমানবন্দরে পৌঁছায় বাংলাদেশ দল। সেখানে ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করে বেলা ২টা ৫৫ মিনিটে দেশের বিমান ধরেন ফুটবলাররা।

গত মঙ্গলবার নেপালে দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, অগ্নিসংযোগ ও সহিংসতায় রূপ নিলে দেশটির প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা অলি পদত্যাগ করেন। বিক্ষোভকারী ব্যক্তিরা রাজনীতিবিদদের বাড়িঘরে ভাঙচুর চালান। সরকারি ভবন ও পার্লামেন্টে আগুন ধরিয়ে দেন। দুই দিনের সহিংসতায় ৩০ জন নিহত হন। এমন পরিস্থিতির মধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয় ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।

‎বাংলাদেশ দল ৩ সেপ্টেম্বর নেপাল সফরে যাওয়ার পর ৬ সেপ্টেম্বর নেপালের বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলে। আরেকটি ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল ৯ সেপ্টেম্বর। এর মধ্যে বিক্ষোভ-সহিংসতা শুরুর পর হোটেল-বন্দী হয়ে পড়ে বাংলাদেশ দল।  

বিমান থেকে অবতরণের পর ফুটবলাররা। আজ বিকেলে ঢাকার কুর্মিটোলা সামরিক বিমানবন্দরে
প্রথম আলো

গতকাল বুধবার সন্ধ্যার পর বিমানবন্দর খুলে দেয় কর্তৃপক্ষ। বাংলাদেশ দল চেয়েছিল গতকাল রাতেই ফিরতে। ঢাকা থেকে বিশেষ ফ্লাইটের চেষ্টা চালানো হয়, শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। অবশেষে আজ একটি বিশেষ ফ্লাইটে কাঠমান্ডু থেকে ঢাকায় ফিরল খেলোয়াড়, কোচ, স্টাফদের ৩২ জনের বহর।

‎জাতীয় ফুটবল দলের পরবর্তী ব্যস্ততা এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে। আগামী অক্টোবরে এই প্রতিযোগিতার তৃতীয় রাউন্ডে হংকংয়ের বিপক্ষে দুটি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচটি ৯ অক্টোবর ঢাকায়, দ্বিতীয়টি ১৪ অক্টোবর হংকংয়ে।

