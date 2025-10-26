প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে ৯৫০ গোল ছুঁলেন রোনালদো

প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে ৯৫০ গোল ছুঁলেন রোনালদো
কদিন আগেই ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো বলেছিলেন, ১০০০ গোল না করে তিনি থামবেন না। সেই লক্ষ্যে এখন আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন পর্তুগিজ মহাতারকা। শনিবার রাতে ইতিহাসের প্রথম ফুটবলার হিসেবে স্পর্শ করেছেন ৯৫০ গোলের মাইলফলক। অর্থাৎ হাজার গোল করতে ৪০ পেরোনো রোনালদোর প্রয়োজন আর মাত্র ৫০ গোল।
ম্যাচ শেষে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের উদ্যাপনের ছবি দিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন রোনালদো। ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, ‘দলকে সাহায্য করতে পেরে এবং ৯৫০ গোল করতে পেরে আনন্দিত। সব সময় আরও বেশি কিছুর জন্য ক্ষুধার্ত।’
রোনালদোর মাইলফলক ছোঁয়ার রাতে সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে আল-হাজমের বিপক্ষে ২-০ গোলে জিতেছে আল নাসর। প্রতিপক্ষের মাঠে জয়ের পথে ম্যাচের ৮৮ মিনিটে লক্ষ্যভেদ করেন রোনালদো। এর আগে ম্যাচের ২৫ মিনিটে দলের হয়ে প্রথম গোলটি করেন রোনালদোর পর্তুগিজ সতীর্থ জোয়াও ফেলিক্স।
এটি চলতি প্রো লিগে ফেলিক্সের ৬ ম্যাচে নবম গোল। ফেলিক্স-রোনালদোর গোলে পাওয়া এ জয়ে চলতি মৌসুমের দুর্দান্ত শুরুটাও ধরে রাখল শীর্ষে থাকা আল নাসর। ৬ ম্যাচের প্রতিটিতে জেতা দলটির পয়েন্ট এখন ১৮।
দারুণ ছন্দে থাকা রোনালদো এই মৌসুমে ৮ ম্যাচে করেছেন ৭ গোল। যেখানে সৌদি লিগে ৬ ম্যাচে মাঠে নেমে তাঁর গোল ৬টি। অন্য গোলটি এসেছে সৌদি সুপার কাপে।
আর ২০২৫ সালে রোনালদো সব মিলিয়ে গোল করেছেন ৩৮ ম্যাচে ৩৪টি। যেখানে ক্লাবের হয়ে ৩০ ম্যাচে ২৬ গোল এবং জাতীয় দলের হয়ে রোনালদো করেছেন ৮ ম্যাচে ৮ গোল। সব মিলিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপ ও হাজার গোলের মাইলফলক সামনে রেখে দুর্দান্ত এক বছরই পার করছেন রোনালদো।