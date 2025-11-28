ইস্পাহানি-প্রথম আলো ফুটবল টুর্নামেন্টের উন্মাদনায় মুখর ড্যাফোডিলের সবুজ আঙিনা

ইস্পাহানি-প্রথম আলো ফুটবল টুর্নামেন্টের উন্মাদনায় মুখর ড্যাফোডিলের সবুজ আঙিনা
সাভারের বিরুলিয়ায় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মাঠ আবার মুখর হয়েছে ফুটবলের উন্মাদনায়। ইস্পাহানি–প্রথম আলো তৃতীয় আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টে ঢাকার আঞ্চলিক পর্বের পর্দা উঠেছে আজ সেখানে। ২৮টি বিশ্ববিদ্যালয় দল এবার লড়বে রাজধানী অঞ্চলের সেরা হওয়ার জন্য। সকালে ঢাকা অঞ্চলের জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন একঝাঁক তারকা ফুটবলার। জাতীয় দলের ফরোয়ার্ড রাকিব হোসেন ও সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার তপু বর্মণ উদ্বোধন করেন ঢাকার আঞ্চলিক পর্বের। উপস্থিত ছিলেন সাবেক তারকা ফুটবলাররাও। প্রথম দিনে জয় পেয়েছে গণ বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ও স্টেট ইউনিভার্সিটি। প্রথম আলোর আলোকচিত্রী তানভীর আহাম্মেদের ক্যামেরায় দেখে নেওয়া যাক প্রথম দিনের উল্লেখযোগ্য মুহূর্তগুলো।
