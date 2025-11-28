ফুটবল

ইস্পাহানি-প্রথম আলো ফুটবল টুর্নামেন্টের উন্মাদনায় মুখর ড্যাফোডিলের সবুজ আঙিনা

সাভারের বিরুলিয়ায় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মাঠ আবার মুখর হয়েছে ফুটবলের উন্মাদনায়। ইস্পাহানি–প্রথম আলো তৃতীয় আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টে ঢাকার আঞ্চলিক পর্বের পর্দা উঠেছে আজ সেখানে। ২৮টি বিশ্ববিদ্যালয় দল এবার লড়বে রাজধানী অঞ্চলের সেরা হওয়ার জন্য। সকালে ঢাকা অঞ্চলের জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন একঝাঁক তারকা ফুটবলার। জাতীয় দলের ফরোয়ার্ড রাকিব হোসেন ও সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার তপু বর্মণ উদ্বোধন করেন ঢাকার আঞ্চলিক পর্বের। উপস্থিত ছিলেন সাবেক তারকা ফুটবলাররাও। প্রথম দিনে জয় পেয়েছে গণ বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ও স্টেট ইউনিভার্সিটি। প্রথম আলোর আলোকচিত্রী তানভীর আহাম্মেদের ক্যামেরায় দেখে নেওয়া যাক প্রথম দিনের উল্লেখযোগ্য মুহূর্তগুলো।
ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল ঢাকা অঞ্চলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করছেন মঞ্চে উপস্থিত অতিথিরা
নানা রঙের বেলুন উড়িয়ে ইস্পাহানি–প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল ঢাকা অঞ্চলের বর্ণিল উদ্বোধন। আজ ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে
ঢাকার আঞ্চলিক পর্বের উদ্বোধন করেন জাতীয় দলের খেলোয়াড় রাকিব হোসেন ও তপু বর্মণ। কথা বলছেন তপু
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বক্তব্য দেন জাতীয় দলের খেলোয়াড় তপু বর্মণ
গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক খেলোয়াড়কে আটকানোর জন্য ঘিরে ধরেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবলাররা। শেষ পর্যন্ত গণ বিশ্ববিদ্যালয়কে আটকাতে পারেনি ঢাবি। টাইব্রেকারে হেরে যায় ৪–৩ গোলে
শূন্যে ভেসে বল দখলের চেষ্টা করছেন গণ বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ফুটবলার
রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ জয়ের পর গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবলারদের উদ্‌যাপন যেন বাঁধ ভেঙেছে
অতিথিদের কাছ থেকে ম্যাচসেরার পুরস্কার নিচ্ছেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির শাহজালাল সিজান
আজ না খেলেই উদ্‌যাপনে মেতেছে স্টেট ইউনিভার্সিটি। ভূমিকম্পের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি ঘোষণা করায় হল ছেড়েছেন বাংলাদেশ টেক্সটাইল ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা। তাঁদের অনুপস্থিতিতে ২–০ ব্যবধানে ওয়াকওভার পেয়েছে স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ
পা বাড়িয়ে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির এক খেলোয়াড়কে আটকানোর চেষ্টা করছেন গ্রিন ইউনিভার্সিটির এক ফুটবলার
