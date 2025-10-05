ফুটবল

পপসম্রাজ্ঞী ম্যাডোনা যে কারণে চেলসির সমর্থক

খেলা ডেস্ক
চেলসির স্টেডিয়ামের বাইরে ম্যাডোনা ও তাঁর সঙ্গী আকেম মরিসআকেম মরিসের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে

প্রিমিয়ার লিগে গতকাল রাতে শেষ মুহূর্তের গোলে লিভারপুলকে হারিয়ে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে চেলসি। ২-১ গোলের এই জয়ে পয়েন্ট তালিকার ৬ নম্বরে উঠে এসেছে এনজো মারেসকার দল।

পাশাপাশি ফিরেছে শিরোপার লড়াইয়েও। আর সেই রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ স্টামফোর্ড ব্রিজের গ্যালারিতে বসে উপভোগ করেছেন পপসম্রাজ্ঞী, ‘দ্য কুইন অব পপ’খ্যাত ম্যাডোনা। ফলে চেলসির নাটকীয় জয়ের সঙ্গে আলোচনায় এসেছে তাঁর সরব উপস্থিতিও।

অবশ্য এটাই প্রথম নয়। এর আগেও একাধিকবার গ্যালারিতে বসে চেলসিকে সমর্থন করতে দেখা গেছে ম্যাডোনাকে। প্রায় এক বছর আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছিল একটি ভিডিও।

সেখানে ব্রাইটনের বিপক্ষে চেলসির গোল উদ্‌যাপন করতে দেখা যায় তাঁকে। এরপর গত এপ্রিলে কনফারেন্স লিগে লেগিয়া ওয়ারশর বিপক্ষে ম্যাচেও ছিলেন তিনি। তবে সেদিন মাঠের খেলার চেয়ে ফোনেই যেন বেশি মনোযোগ ছিল তাঁর।

কিন্তু গতকাল লিভারপুলের বিপক্ষে ম্যাচে দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি মনোযোগী ছিলেন ম্যাডোনা। ৬৭ বছর বয়সী এই পপ তারকার সঙ্গে ছিলেন তাঁর ২৯ বছর বয়সী সঙ্গী আকেম মরিস। তবে এদিন চিরচেনা গ্ল্যামারাস রূপে হাজির হননি তিনি। কোনো মেকআপ ছাড়াই শীতকালীন কালো কোট পরে হাজির হন স্টেডিয়ামে।

এখন প্রশ্ন উঠছে—কীভাবে ম্যাডোনা চেলসির ভক্ত হলেন? স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম এএস জানিয়েছে দুটি সম্ভাব্য কারণ। প্রথমত, ২০০০ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন পরিচালক গাই রিচির স্ত্রী। রিচি চেলসির নিবেদিত সমর্থক।

সঙ্গীকে নিয়ে প্রায় চেলসির খেলা দেখতে চান ম্যাডোনা
আকেম মরিসের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে

ধারণা করা হয়, তাঁর প্রভাবেই ম্যাডোনা চেলসির প্রতি টান অনুভব করতে শুরু করেন। দ্বিতীয়ত, আশির দশকে ম্যাডোনার আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বারবারা ক্যারোনে। তিনি ২০২২ সালের জুলাই থেকে চেলসির বোর্ড সদস্য। এটিও হতে পারে ম্যাডোনার চেলসি–প্রীতির আরেকটি কারণ।

