পাকিস্তানকে বিদায় করে বাংলাদেশকে নিয়ে সেমিফাইনালে ভারত

সাফ অ-২০ চ্যাম্পিয়নশিপ
পাকিস্তানকে বিদায় করে বাংলাদেশকে নিয়ে সেমিফাইনালে ভারত
পাকিস্তান আজ পয়েন্ট হারালেই এক ম্যাচ হাতে রেখে সাফ ফুটবল অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে পৌঁছে যেত বাংলাদেশ। পাকিস্তান আজ হেরেই গেছে। মালদ্বীপের মালেতে পাকিস্তানকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ভারতের যুবারা। ভারতের এই জয়ে ‘বি’ গ্রুপ থেকে একসঙ্গে সেমিফাইনালের টিকিট পেয়েছে বাংলাদেশ ও ভারত। বিদায় নিয়েছে পাকিস্তান।
‘বি’ গ্রুপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের কাছে ২-০ গোলে হেরেছিল পাকিস্তান। সেই ম্যাচে বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেকেই জোড়া গোল করেন যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী ফরোয়ার্ড রোনান সুলিভান। দুই ম্যাচ খেলে শূন্য হাতে বিদায় নিল পাকিস্তানিরা। বাংলাদেশ ও ভারত, এক ম্যাচ খেলে দুই দলেরই পয়েন্ট ৩। কারা গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিফাইনালে উঠবে সেটি নির্ধারিত হবে আগামী শনিবারের বাংলাদেশ–ভারত ম্যাচে।
সাত দলের টুর্নামেন্টে দুই গ্রুপ থেকে শীর্ষ দুটি করে মোট চার দল যাবে সেমিফাইনালে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ, ভারত ছাড়াও ‘এ’ গ্রুপ থেকে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে নেপাল। ৩ এপ্রিল এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল।