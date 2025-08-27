ফুটবল

চ্যাম্পিয়নস লিগের ড্র কবে, খেলবে কোন কোন দল

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের বাছাইয়ের প্লে-অফ পর্ব শেষ হবে আজ। আগামীকাল লিগ পর্বের ড্র। কীভাবে হবে ড্র, কোথায় হবে, থাকছে কী কী নিয়ম।

চ্যাম্পিয়নস লিগের ড্র আগামীকাএএফপি

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ ৩৬ দলের হয়েছে গত মৌসুমেই। নতুন কাঠামোর চ্যাম্পিয়নস লিগের প্রথম আসরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ফরাসি ক্লাব পিএসজি। ৩৬ দলের চ্যাম্পিয়নস লিগের দ্বিতীয় মৌসুম শুরু হবে আগামী সেপ্টেম্বরে। ডামাডোল অবশ্য বেজে উঠেছে আগেই। বাছাইয়ের প্লে-অফ পর্ব শেষ হবে আজ। আগামীকাল লিগ পর্বের ড্র।

বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার রাত ১০টায় মোনাকোয় অনুষ্ঠিত হবে ড্র। গতবারের মতো এবারও প্রথম পর্বে আলাদা কোনো গ্রুপ থাকছে না। লিগ পর্বে প্রতিটি দল আটটি দলের বিপক্ষে খেলবে। কোন দলের প্রতিপক্ষ হবে কোন আট দল, ড্রতে নির্ধারিত হবে সেটিই। উয়েফার কো–এফিশিয়েন্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে চারটি ভাগে ভাগ করা হবে দলগুলোকে। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন পিএসজি থাকবে এক নম্বর পাত্রে।

কীভাবে হবে ড্র

• সবার আগে প্রথম পট থেকে ম্যানুয়ালি একটা দলের নাম লেখা বল তোলা হবে। এরপর বিশেষায়িত সফটওয়্যার মুহূর্তেই জানিয়ে দেবে কোন আটটি দলের বিপক্ষে খেলবে ওই ক্লাব। কোন দলের সঙ্গে ‘হোম’ ও কোন দলের সঙ্গে ‘অ্যাওয়ে’ ম্যাচ খেলবে, সেটিও তাৎক্ষণিকভাবে নির্ধারণ করবে সেই সফটওয়্যার।
• এভাবে প্রথম পটের নয়টি দলের প্রতিপক্ষ নির্ধারণ করা হবে। এরপর দ্বিতীয় পটের দলগুলোর নিজেদের পটের ও নিচের পটের প্রতিপক্ষ নির্ধারিত হবে। এরপর তৃতীয় পটের দলগুলো নিজেদের পটের ও নিচের পট থেকে প্রতিপক্ষ পাবে। সবশেষে চতুর্থ পটের দলগুলোর নিজেদের পটের প্রতিপক্ষ পাবে।
• প্রতিটি পটের দল প্রতিটি পট থেকে দুটি করে প্রতিপক্ষ পাবে।
• একই দেশের ক্লাবগুলো পরস্পরের বিপক্ষে খেলবে না।
• একটি দল অন্য একটি দেশের সর্বোচ্চ দুটি ক্লাবের বিপক্ষে খেলবে।
ঘরোয়া লিগে পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে ২৮টি ক্লাব সরাসরি সুযোগ পেয়েছে লিগ পর্বে। টটেনহাম হটস্পার গত মৌসুমে ইউরোপা লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে এবার সরাসরি চ্যাম্পিয়নস লিগে জায়গা করে নিয়েছে। অন্য সাতটি দল বেছে নেওয়া হচ্ছে বাছাইপর্ব থেকে। গতকাল রাতে বাছাইপর্বের প্লে-অফ থেকে তিনটি দল পেয়ে গেছে চ্যাম্পিয়নস লিগ। সর্বশেষ চারটি দল পাওয়া যাবে আজ রাতে চারটি প্লে-অফ শেষে।

কো-এফিশিয়েন্টের ভিত্তিতে কোন ক্লাব কোন পাত্রে থাকবে, সেটি নির্ধারিত হবে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় দুপুরে।

সরাসরি লিগ পর্বে যে ২৯ ক্লাব

বাছাইয়ের প্লে-অফ থেকে আসবে কারা

ফেরেনৎসভারোস (হাঙ্গেরি)/কারবাগ (আজারবাইজান)
রেড স্টার বেলগ্রেড (সার্বিয়া)/পাফোস (সাইপ্রাস)
বোডো/গ্লিমট (নরওয়ে)/স্টুর্ম গ্রাৎস (অস্ট্রিয়া)
সেল্টিক (স্কটল্যান্ড)/কাইরাত (কাজাখস্তান)
বাসেল (সুইজারল্যান্ড)/কোপেনহেগেন (ডেনমার্ক)
ফেনেরবাচে (তুরস্ক)/বেনফিকা (পর্তুগাল)
রেঞ্জার্স (স্কটল্যান্ড)/ক্লাব ব্রুগা (বেলজিয়াম)
