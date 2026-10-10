ওল্ড ট্রাফোর্ডে হাতাহাতি, লাল কার্ড: শেষ মুহূর্তে গোল করে ১০ জনের টটেনহাম রুখে দিল ইউনাইটেডকে
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ১ : ১ টটেনহাম
জয়টা প্রায় পেয়েই গিয়েছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। এগিয়ে ছিল তারা, প্রতিপক্ষ খেলছিল ১০ জন নিয়ে। ওল্ড ট্রাফোর্ডে তখন জয়ের অপেক্ষা। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সব হিসাব এলোমেলো করে দিলেন ডোমিনিক সোলাঙ্কি। যোগ করা সময়ে তাঁর গোলে টটেনহামের সঙ্গে ১-১ ড্র করে মাঠ ছেড়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।
প্রিমিয়ার লিগে টানা তিন ম্যাচ জয়হীন থাকার পর জয়ে ফেরার সুযোগ ছিল মাইকেল ক্যারিকের দলের সামনে। সুযোগটা নিতে পারেনি ইউনাইটেড।
প্রথমার্ধে অবশ্য ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ছিল টটেনহামের হাতেই। একের পর এক আক্রমণে ইউনাইটেডের রক্ষণকে ব্যস্ত রাখলেও গোলের দেখা পায়নি অতিথিরা। বরং দ্বিতীয়ার্ধে সুযোগ কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যায় স্বাগতিকেরা। কিন্তু ম্যাচের শেষ দিকে এসে সেই লিড ধরে রাখতে পারেনি তারা।
৭৩ মিনিটে মাতেউস কুনিয়ার পাস থেকে বল পেয়ে বক্সের ভেতর দারুণভাবে নিয়ন্ত্রণে নেন এমবেউমো। এরপর বাঁ পায়ে নিচু শটে গোল, ১-০। ইউনাইটেডের সমর্থকদের মনে তখন স্বস্তি, জয়ে ফেরার আশা।
কিন্তু সেই স্বস্তি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ৭৮ মিনিটে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ডিফেন্ডার লুক শ এবং টটেনহামের মিডফিল্ডার রদ্রিগো বেন্তাকুরের মধ্যকার একটি ফাউলকে কেন্দ্র করে এই হাতাহাতির সূত্রপাত। বেন্তাকুরের একটি কঠিন ট্যাকলের পর শ ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে ধাক্কা দেন। এরপর দুজনে মুখোমুখি হয়ে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ে জড়িয়ে পড়েন এবং মুহূর্তেই দুই দলের খেলোয়াড় ও বেঞ্চের সদস্যরা সেখানে জড়ো হয়ে এক হাতাহাতি শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত বেন্তাকুর মেজাজ হারিয়ে লুক শ-কে ঢুস মারেন। রেফারি তাঁকে লাল কার্ড দেখালে ১০ জনের দলে পরিণত হয় টটেনহাম। তখন মনে হচ্ছিল, ম্যাচের বাকি সময়টা সামলে তিন পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়তে সমস্যা হবে না ইউনাইটেডের।
কিন্তু যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে সান্দ্রো তোনালির ক্রস থেকে হেডে গোল হিসাব পাল্টে দেন সোলাঙ্কি। বাতাসে ইউনাইটেডের ডিফেন্ডার লিসান্দ্রো মার্তিনেজকে হারিয়ে বল জালে পাঠান টটেনহাম ফরোয়ার্ড। গোলরক্ষক সেন লেমেন্সের কিছুই করার ছিল না। সাত হলুদ কার্ড ও এক লাল কার্ডের ম্যাচটা শেষ হয় ১-১ সমতায়।
এই ড্রয়ের পর ছয় ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার ১১ নম্বরে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। অন্যদিকে তিন পয়েন্ট নিয়ে ১৮ নম্বরে টটেনহাম। লিগে এখনো জয়ের দেখা পায়নি তারা। তবে ওল্ড ট্রাফোর্ড থেকে পাওয়া এই এক পয়েন্টই আপাতত তাদের তলানির দিক থেকে এক ধাপ ওপরে তুলে দিয়েছে।