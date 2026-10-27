ব্যালন ডি’অর
কে কোন পুরস্কার জিতলেন, দেখে নিন এক নজরে
গোলের পর গোল। প্রতিপক্ষের রক্ষণে আতঙ্ক ছড়িয়ে গত মৌসুমটা নিজের করে নিয়েছিলেন হ্যারি কেইন। এবার সেই গোলবন্যার পুরস্কারও পেলেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক। লামিনে ইয়ামাল ও কিলিয়ান এমবাপ্পেকে পেছনে ফেলে প্রথমবারের মতো জিতলেন ফুটবলের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিগত পুরস্কার ব্যালন ডি’অর।
লন্ডনের প্যালাডিয়াম থিয়েটারে সোমবার রাতে জমকালো অনুষ্ঠানে বায়ার্ন মিউনিখের এই স্ট্রাইকারের হাতে তুলে দেওয়া হয় ফরাসি সাময়িকী ‘ফ্রান্স ফুটবল’ প্রবর্তিত ব্যালন ডি’অর ২০২৬।
মেয়েদের ব্যালন ডি’অর উঠেছে বার্সেলোনা অধিনায়ক অ্যালেক্সিয়া পুতেয়াসের হাতে। গত মৌসুমে বার্সেলোনার চার শিরোপা জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা স্প্যানিশ মিডফিল্ডার এ নিয়ে তৃতীয়বার জিতলেন পুরস্কারটি।
চলুন ছবিতে ছবিতে দেখে নেওয়া যাক এবারের ব্যালন ডি’অরের বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কারজয়ীদের।
ছেলেদের ব্যালন ডি’অর: হ্যারি কেইন (ইংল্যান্ড ও বায়ার্ন মিউনিখ)
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মেয়েদের ব্যালন ডি’অর: অ্যালেক্সিস পুতেয়াস (স্পেন ও লন্ডন সিটি লায়নেস)
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ছেলেদের সেরা উদীয়মান তরুণ খেলোয়াড় : লামিনে ইয়ামাল (স্পেন ও বার্সেলোনা)
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মেয়েদের সেরা উদীয়মান তরুণ খেলোয়াড়: ভিকি লোপেজ (স্পেন ও বার্সেলোনা)
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ছেলেদের ফুটবলে সেরা গোলকিপার: উনাই সিমোন (স্পেন)
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মেয়েদের ফুটবলে সেরা গোলকিপার: কাতা কোল (বার্সেলোনা)
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মেয়েদের ফুটবলে সেরা কোচ: পেরে রোমেউ (বার্সেলোনা)
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ছেলেদের ফুটবলে সেরা কোচ: লুইস দে লা ফুয়েন্তে (স্পেন)
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সক্রেটিস পুরস্কার: বুকায়ো সাকা (ইংল্যান্ড ও আর্সেনাল)
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মেয়েদের সেরা ক্লাব: বার্সেলোনা
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ছেলেদের সেরা ক্লাব: পিএসজি
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ছেলেদের সেরা স্ট্রাইকার: হ্যারি কেইন (ইংল্যান্ড ও বায়ার্ন মিউনিখ)
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মেয়েদের সেরা স্ট্রাইকার: শার্লিন কোররাল (মেক্সিকো ও পাচুয়া)
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