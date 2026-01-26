রিয়াল–বার্সার রোমাঞ্চকর লড়াই, দুশ্চিন্তা বাড়ল আর্সেনালের

রিয়াল–বার্সার রোমাঞ্চকর লড়াই, দুশ্চিন্তা বাড়ল আর্সেনালের
ক্রমেই জমে উঠতে শুরু করেছে ইউরোপের শীর্ষ লিগগুলো। বিশেষ করে লা লিগা ও প্রিমিয়ার লিগে উত্তাপটা বেশ তুঙ্গে। এই দুই লিগে শীর্ষস্থান নিয়েও চলছে নাটকীয় লড়াই। লা লিগায় বার্সেলোনার ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছে রিয়াল মাদ্রিদ। আর প্রিমিয়ার লিগে শেষ তিন ম্যাচে পয়েন্ট হারিয়ে শিরোপাদৌড়ে বড় ধাক্কা খেয়েছে আর্সেনাল। এখন একনজরে ইউরোপের শীর্ষ ৫ লিগের পয়েন্ট তালিকার চিত্রটা দেখে নেওয়া যাক।
লা লিগা
লা লিগায় শিরোপালড়াইটা দারুণভাবে জমিয়ে তুলেছে বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদ। আগের রাউন্ডে দুই দলের পয়েন্ট ব্যবধান নেমে এসেছিল একে। এই সপ্তাহে রিয়াল নিজেদের ম্যাচ জিতে বার্সাকে টপকে গেলেও গতকাল রাতে আবার চূড়ায় উঠেছে কাতালান ক্লাবটি।
২১ ম্যাচে বার্সার পয়েন্ট ৫২ ও সমান ম্যাচে রিয়ালের ৫১। পয়েন্টের ব্যবধানই বলে দিচ্ছে, যেকোনো সময় বদলে যেতে পারে দৃশ্যপট।
প্রিমিয়ার লিগ
কদিন আগেও মনে হচ্ছিল, আর্সেনাল হয়তো এবারের প্রিমিয়ার লিগ শিরোপাটা হেসেখেলেই জিতবে। কিন্তু সেই চিত্র এরই মধ্যে বদলে যেতে শুরু করেছে। শেষ তিন ম্যাচে দুটিতে ড্র করা আর্সেনাল গতকাল রাতে হেরে বসেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কাছে।
৩–২ গোলের এই হারের পর ম্যানচেস্টার সিটির চেয়ে মাত্র ৪ পয়েন্টে এগিয়ে শীর্ষে আছে তারা। আর্সেনালের পয়েন্ট ৫০, সিটির ৪৬। দ্রুত ঘুরে না দাঁড়ালে শিগগিরই হয়তো শীর্ষস্থান হারাতে হতে পারে মিকেল আরতেতার দলকে। ম্যান সিটির সমান ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে লড়াইয়ে আছে অ্যাস্টন ভিলাও।
সিরি আ
সিরি ‘আ’তে শিরোপালড়াইয়ে নিজেদের অবস্থান ধরে রেখেছে ইন্টার মিলান। ২২ ম্যাচ শেষে তাদের পয়েন্ট ৫২। ৩ পয়েন্ট পিছিয়ে দুইয়ে আছে ইন্টারের নগর প্রতিদ্বন্দ্বী এসি মিলান। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন নাপোলি ৩–০ গোলে হেরেছে জুভেন্টাসের কাছে। এই হারের পর তাদের অবস্থান এখন চারে।
বুন্দেসলিগা
বুন্দেসলিগায় বায়ার্ন মিউনিখের অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে। লিগের ১৯তম ম্যাচে এসে প্রথম হারের দেখা পেয়েছে তারা। অসবার্গের কাছে নিজেদের মাঠেই বায়ার্ন হেরেছে ২–১ গোলে। এই হারের পরও অবশ্য শিরোপালড়াইয়ে বেশ এগিয়ে আছে ভিনসেন্ট কোম্পানির দল।
ফ্রেঞ্চ লিগ ‘আঁ’
গত সপ্তাহেও ফ্রেঞ্চ লিগ ‘আঁ’র পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ছিল টানা ৮ লিগ ম্যাচ জেতা লাঁস। সেই দলটি অবশেষে এই সপ্তাহে হারের দেখা পেল। মার্শেইয়ের কাছে লাঁস হেরেছে ৩–১ গোলে। অন্যদিকে নিজেদের ম্যাচে জয় পেয়েছে পিএসজি। এখন ১৯ ম্যাচে ৪৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে উঠে এল বর্তমান চ্যাম্পিয়ন পিএসজি। সমান ম্যাচে ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে নেমে গেল লাঁস।