মোহামেডানকে ফিফার নিষেধাজ্ঞা

মোহামেডানকে ফিফার নিষেধাজ্ঞা
বাংলাদেশের ক্লাব ফুটবলে হচ্ছেটা কী! একের পর এক ক্লাবের ওপর ফিফার নিষেধাজ্ঞা আসছে। এ বছর ফকিরেরপুল ইয়ংমেনস, বসুন্ধরা কিংসের পর ঐতিহ্যবাহী ঢাকা মোহামেডানও ফিফার নিষেধাজ্ঞায় পড়ল। বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা গত বুধবার মোহামেডানের খেলোয়াড় নিবন্ধনের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে।
২০২২-২৩ ফুটবল মৌসুমে মোহামেডানে খেলে যাওয়া ইরানি ফুটবলার মিসাম শাহ জাদেহের অভিযোগের ভিত্তিতেই ফিফা এই নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী অর্থ না পাওয়ায় মিসাম ফিফায় অভিযোগ করেন। ফিফা তাঁর অভিযোগ আমলে নিয়ে মোহামেডানের খেলোয়াড় নিবন্ধনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।
মিসামের বকেয়া পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত মোহামেডানের ফুটবলার নিবন্ধনের ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে। মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব লিমিটেডকে দেওয়া ফিফার চিঠিতে বলা হয়েছে, মোহামেডান এখনো মিসাম শাহ মাকবন্দ জাদেহের আর্থিক বকেয়া পরিশোধ করেনি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ফিফা মোহামেডানের ওপর আন্তর্জাতিক ও জাতীয়ভাবে নতুন খেলোয়াড় নিবন্ধনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এই নিষেধাজ্ঞা তত দিন বহাল থাকবে, যত দিন না তারা বকেয়া পরিশোধ করছে।
এ প্রসঙ্গে মোহামেডানের কোচ আলফাজ আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘২০২২-২৩ লিগের প্রথম পর্ব শেষে ইরানের খেলোয়াড়ের পাওনা শোধ করে বিদায় করা হয়। কিন্তু সে সম্ভবত ৫ মাসের বেতন পাবে বলে অভিযোগ তোলে ফিফার কাছে। যদ্দুর মনে হচ্ছে, মাসে ৮ হাজার ডলার করে ৫ মাসের টাকা চেয়েছে সে।’ জরিমানাসহ ইরানি ফুটবলারের বকেয়া বেতনের পরিমাণ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার বলে মোহামেডান ক্লাবের একটি সূত্র থেকে জানা গেছে।