যোগ করা সময়ে সালাহর গোলে জিতল মিসর

যোগ করা সময়ে সালাহর গোলে জিতল মিসর
মরক্কোয় পা রাখার আগে লিভারপুলের টানা পাঁচ ম্যাচে একাদশে জায়গা হয়নি। এ নিয়ে লিভারপুল কোচ আর্নে স্লটের সঙ্গে বিরোধেও জড়ান। ইংল্যান্ডের ক্লাবটিতে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দেহ এখনো দূর হয়নি। কিন্তু দেশের জার্সিতে মাঠে নেমেই সালাহ যেন এসব বিষয় ভুলিয়ে দিলেন। আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে গতকাল রাতে যোগ করা সময়ে তাঁর গোলে নিজেদের প্রথম ম্যাচে জিতেছে মিসর।
আগাদিরে ‘বি’ গ্রুপের ম্যাচে জিম্বাবুয়ের মুখোমুখি হয়েছিল রেকর্ড সাতবারের চ্যাম্পিয়ন মিসর। ফুটবলে ধারে-ভারে কিংবা র্যাঙ্কিংয়ে ৩৫তম মিসরের ধারেকাছেও নেই ১২৯তম জিম্বাবুয়ে। কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হলো, ম্যাচের ২০ মিনিটে প্রিন্স দুবের গোলে জিম্বাবুয়েই এগিয়ে যায় ম্যাচে।
বিরতির পর ৬৪ মিনিটে ম্যানচেস্টার সিটি ফরোয়ার্ড ওমর মারমৌশের গোলে সমতায় ফেরে মিসর। কিন্তু মিসরকে জয় পেতে অপেক্ষা করতে হয় যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিট পর্যন্ত। বক্সের ভেতর বল পেয়ে বাঁ পায়ের শটে জিম্বাবুয়ের ৪০ বছর বয়সী গোলকিপার ওয়াশিংটন আরুবিকে ফাঁকি দিয়ে গোল করেন সালাহ।
ম্যাচে বেশ কয়েকটি গোলের সুযোগ নষ্টও করেছে মিসর। দেশের হয়ে কখনো মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের এ পুরস্কার না জেতা সালাহও নির্ধারিত সময়ে গোলের সুযোগ নষ্ট করেন। তবে জিম্বাবুয়ের ওপর চাপ বজায় রেখে খেলেছে মিসর।
ম্যাচের একপর্যায়ে জিম্বাবুয়ের ১১ জন খেলোয়াড়ই নিজেদের রক্ষণে গোল ঠেকানোর চেষ্টা করেন। জয়ের পর মিসরের কোচ হুসাম হাসান বলেন, ‘আমরা বেশ কিছু সুযোগ নষ্ট করেছি। ভাগ্যও আমাদের সহায় ছিল না। এটাই ফুটবল। ম্যাচে আমরাই শ্রেয়তর দল ছিলাম। উদ্বোধনী ম্যাচ সব সময়ই কঠিন হয়।’
মারাক্কেশে একই গ্রুপের ম্যাচে অ্যাঙ্গোলার বিপক্ষে ২-১ গোলে জিতেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। অ্যাঙ্গোলার বিপক্ষে এই জয়ে টানা ছয় ম্যাচের জয়খরা কাটাল ‘বাফানা বাফানা’রা। কাসাব্লাঙ্কায় ‘এ’ গ্রুপ থেকে মালি-জাম্বিয়া ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়।