উয়েফা নেশনস লিগ
ক্লপের জার্মানির সঙ্গে ড্র জাভির নেদারল্যান্ডসের
নেদারল্যান্ডস ১-১ জার্মানি
ডাগআউটে দুই চেনা মুখ, তবে দুজনই নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে নতুন ভূমিকায়। একজন ইয়ুর্গেন ক্লপ, অন্যজন ও জাভি হার্নান্দেজ।
এক সময় একজন ছিলেন লিভারপুল কোচ, একজন বার্সেলোনার। সেই দুইজন আবার ডাগআউটে ফিরলেন। ক্লপ নিজের দেশ জার্মানির কোচ হয়ে, জাভি নিলেন নেদারল্যান্ডসের দায়িত্ব। উয়েফা নেশনস লিগের নতুন আসরে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই আজ এই দুই কোচ মুখোমুখি। আমস্টারডামের ম্যাচটা অবশ্য জিততে পারলেন কেউই। ১-১ সমতায় ম্যাচ শেষ করেছে নেদারল্যান্ডস ও জার্মানি।
পাশাপাশি দুই কোচের জন্যই শঙ্কার ব্যাপারও। এই ম্যাচে চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছেন জার্মানির কাই হাভার্টজ ও নেদারল্যান্ডসের ব্রায়ান ব্রোবি।
জাভির নেদারল্যান্ডসই ম্যাচ জুড়ে আক্রমণে দাপট দেখিয়ে গেছে। কিন্তু জার্মান গোলরক্ষক মার্ক আন্দ্রে টের স্টেগেনের দারুণ সব সেভে ও নিজেদের ব্যর্থতায় গোল পাচ্ছিল না ডাচরা। উল্টো তাদের হারের শঙ্কাও জেগেছিল। ৩২ মিনিটে নিখুঁত ফিনিশিংয়ে জার্মানিকে এগিয়ে নেন ফেলিক্স মেচা।
কিন্তু সেই আনন্দ ঢাকা পড়ে যায় দুশ্চিন্তার মেঘে। নেদারল্যান্ডসের কুইন্টেন টিম্বারের বুটের আঘাত সরাসরি লাগে জার্মানির আর্সেনাল ফরোয়ার্ড কাই হাভার্টজের হাঁটুতে। ব্যথায় কাতর হাভার্টজকে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হয়। একটু পরেই সান্ডারল্যান্ডের হয়ে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে আগের ম্যাচেই হ্যাটট্রিক করা ডাচ ফরোয়ার্ড ব্রায়ান ব্রোবি পেশির চোটে পড়ে মাঠ ছাড়েন।
জার্মানি অবশ্য এবার জাতীয় দলে এক অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করেছে। এই আন্তর্জাতিক বিরতির প্রথম দুই ও শেষ দুই ম্যাচের জন্য একদম দুটি আলাদা স্কোয়াড ঘোষণা করেছে তারা। সেই নতুন রসায়নে যখন জয়ের সুবাস পাচ্ছিল জার্মানরা, তখনই নাটকের শেষ দৃশ্য।
বদলি নামা রুবেন ফন বোমেল যোগ করা সময়ে দুর্দান্ত এক ক্রস বাড়ান বক্সে। অসাধারণ এক ভলিতে সেই বল জালে জড়িয়ে দেন লিভারপুলের কোডি গাকপো। গ্যালারিতে তখন উল্লাসের গর্জন।
উয়েফা নেশনস লিগে গ্রুপ-২ এর অন্য এক ম্যাচে গ্রিস ২-১ গোলে হারিয়েছে সার্বিয়াকে।