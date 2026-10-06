টাইমলাইনে দেখে নিন মেসির আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার

টাইমলাইনে দেখে নিন মেসির আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার
আর একটি ম্যাচ। তারপরই তুলে রাখবেন আর্জেন্টিনার জার্সি। লিওনেল মেসির ক্যারিয়ারের এই লগ্নে চলুন ফিরে দেখা যাক তাঁর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের টাইমলাইন। আর্জেন্টিনার জার্সিতে মেসির ২১ বছরের ক্যারিয়ারে গুরুত্বপূর্ণ কিছু মুহূর্ত নিয়েই এই টাইমলাইন। আগামীকাল বাংলাদেশ সময় ভোরে বেনিনের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ দিয়ে আর্জেন্টিনা ক্যারিয়ারের ইতি টানবেন ৩৯ বছর বয়সী কিংবদন্তি।
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