ক্যাম্প ন্যুতে ফিরে আবেগাপ্লুত মেসি, কী লিখেছেন ইনস্টাগ্রামে
কান্নাভেজা চোখে ২০২১ সালে ক্যাম্প ন্যু ছেড়ে গিয়েছিলেন লিওনেল মেসি। এরপর খেলোয়াড় হিসেবে মেসির ফেরার গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল একাধিকবার। সেসব শেষ পর্যন্ত সত্য হয়নি। মেসির আর ফেরা হয়নি বার্সায়। এর মধ্যে ২০২৩ সালের জুনে সংস্কারের জন্য খেলা বন্ধ হয়ে যায় ক্যাম্প ন্যুতে।
৮৯৪ দিনের অপেক্ষার পর অবশেষে গত ৭ নভেম্বর ক্যাম্প ন্যুতে ফিরেছে বার্সেলোনা। শুক্রবার রাতে ঐতিহাসিক এ স্টেডিয়ামে ২৩ হাজার দর্শকের সামনে অনুশীলন করেন লামিনে ইয়ামাল–রবার্ট লেভানডফস্কিরা। নিজের বেড়ে ওঠার এই মাঠে গোপনে ঘুরে গেলেন মেসি।
আলোঝলমলে ক্যাম্প ন্যুতে মেসির পা পড়েছিল গতকাল রাতে। মাঠে তোলা নিজের কিছু ছবিও নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে পোস্ট করেন ইন্টার মায়ামি ফরোয়ার্ড। ক্যাপশনে মেসি লিখেছেন, ‘গত রাতে আমি ফিরে গিয়েছিলাম এমন এক জায়গায়, যেটাকে আমি মনপ্রাণ দিয়ে মিস করি। এমন এক জায়গা, যেখানে আমি অসম্ভব সুখে ছিলাম। যেখানে তোমরা সবাই আমাকে অনুভব করিয়েছিলে যে আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। আশা করি একদিন আবার ফিরতে পারব, শুধু খেলোয়াড় হিসেবে বিদায় জানাতে নয়, বরং যেমনটা আগে কখনো পারিনি...।’
এর আগে বিভিন্ন সময় ক্যাম্প ন্যুতে মেসিকে সংবর্ধনা দেওয়ার কথা শোনা গিয়েছিল। বার্সার অনুশীলনে ফেরার দিনও বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছিলেন বার্সা সভাপতি হোয়ান লাপোর্তা। তিনি বলেছিলেন, ‘ক্যাম্প ন্যুর উদ্বোধন লিওনেল মেসিকে সম্মান জানিয়ে করাটা দারুণ হবে।’ মেসির ক্যাম্প ন্যু ভ্রমণের পর সেই আলোচনা নিশ্চিতভাবে আরও ডালপালা মেলবে।
সব ঠিক থাকলে চলতি মাসের শেষ দিকে ক্যাম্প ন্যুতে অনুষ্ঠিত হতে পারে প্রথম ম্যাচ। লাপোর্তা জানিয়েছেন, তাদের পরিকল্পনা হলো লা লিগায় ২২ নভেম্বর অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে অথবা এক সপ্তাহ পর ২৯ নভেম্বর আলাভেসের বিপক্ষে ক্যাম্প ন্যুতে ফেরার, যা ক্লাবের ১২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সঙ্গেও মিলবে।
যদি সেটিও সম্ভব না হয়, তবে বার্সা আগামী ২ ডিসেম্বর লা লিগায় আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে ম্যাচে ফিরবে নিজেদের এই ঐতিহাসিক মাঠে।