বাংলাদেশ–ভারত: একাদশে ফিরলেন শমিত-মোরছালিন, নেই জামাল

১৩: ০৬
একাদশে ফিরলেন শমিত-মোরছালিন, নেই জামাল
ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের একাদশে ফিরেছেন শমিত সোম ও শেখ মোরছালিন। সর্বশেষ গত ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে ফিফা প্রীতি ম্যাচে শমিত বদলি হিসেবে নামেন। মোরছালিন দলেই ছিলেন না চোটের কারণে। আজ ভারত ম্যাচে এই দুজনকে একাদশে জায়গা দিতে বাদ পড়েছেন অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া ও সোহেল রানা জুনিয়র।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে জাতীয় স্টেডিয়ামে নামছে বাংলাদেশ-ভারত। রাত আটটায় শুরু হবে খেলা। এরই মধ্যে জাতীয় স্টেডিয়ামে বড় অংশই দর্শকে পরিপূর্ণ। স্টেডিয়ামে বাইরে বিপুল দর্শক গ্যালারিতে ঢোকার অপেক্ষা। সব মিলিয়ে উৎসবমুখর এক পরিবেশ।
বাংলাদেশের একাদশ
গোলরক্ষক: মিতুল মারমা
রক্ষণভাগ: তপু বর্মণ, তারিক কাজী, জায়ান আহমেদ ও সাদ উদ্দিন
মাঝমাঠ: হামজা চৌধুরী, সোহেল রানা, শমিত সোম ও শেখ মোরছালিন।
আক্রমভাগ: রাকিব হোসেন ও ফয়সাল আহমেদ ফাহিম।