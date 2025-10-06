বার্সেলোনা হারার পর ইউরোপে এখন অপরাজিত দল কারা
তিন দিন আগেও ইউরোপিয়ান শীর্ষ ৫ লিগে অপরাজিত দল ছিল ৮টি। এই তালিকায় বার্সেলোনা–বায়ার্ন মিউনিখের মতো পরাশক্তির পাশপাশি এলচে–ক্রিমোনেসের মতো পুঁচকে দলও ছিল। কিন্তু এই সপ্তাহের ম্যাচগুলোয় ওলট–পালট হয়ে গেছে দৃশ্যপট। ৮ থেকে সংখ্যাটি এখন নেমে এসেছে চারে। যেখানে তালিকা থেকে ছিটকে গেছে বার্সেলোনাও।
সপ্তাহের শুরুতে অপরাজিত থাকা দলগুলো ছিল বার্সেলোনা, বায়ার্ন মিউনিখ, বরুসিয়া ডর্টমুন্ড, ক্রিস্টাল প্যালেস, এইচে, জুভেন্টাস, ক্রিমোনেসে ও আতালান্তা। কিন্তু এখন এসে সেই তালিকা থেকে বাদ পড়েছে বার্সা, প্যালেস, এলচে ও ক্রিমোনেসে। এই সপ্তাহে নিজেদের ম্যাচগুলোয় হেরে গেছে প্রত্যেকেই। তবে এখনো চারটি দল আছে, যারা লিগ ম্যাচে হারের স্বাদ পায়নি। এই চার দলের দুটি জার্মানির এবং দুটি ইতালির।
এই সপ্তাহে হেরেছে যারা
বার্সেলোনা, লা লিগা
লা লিগায় বার্সা মৌসুমটা শুরু করেছিল স্বপ্নের মতো। গত মৌসুমের শিরোপা জেতা পারফরম্যান্সের ধারাবাহিকতা। এর মধ্যে আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের হারে সুবিধাজনক অবস্থানেই ছিল হ্যান্সি ফ্লিকের দল। সুযোগ ছিল পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ওঠারও। তবে ৭ ম্যাচ অপরাজিত থাকার পর অষ্টম ম্যাচে আটকে গেছে বার্সা। গতকাল রাতে সেভিয়ার কাছে বার্সা হেরেছে ৪–১ গোলের বড় ব্যবধানে। এই হারে রিয়ালের কাছ থেকে শীর্ষস্থানও পুনরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা।
ক্রিস্টাল প্যালেস, প্রিমিয়ার লিগ
ক্রিস্টাল প্যালেস নিজেদের ফুটবল ইতিহাসে অন্যতম সেরা সময় পার করছে এখন। গত মৌসুমে এফএ কাপ জেতার পর জিতেছে কমিউনিটি শিল্ডও। এমনকি চলতি মৌসুমে লিগেও প্রথম ছয় ম্যাচে অপরাজিত ছিল তারা (৩ জয় ও ৩ ড্র)। যেখানে ঘরের মাঠে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন লিভারপুলকেও তারা হারিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অপরাজিত থাকার সেই ধারা থেমে গেছে গতকাল রাতে। এভারটনের কাছে ২–১ গোলে হেরেছে প্যালেস। শেষ মুহূর্তের গোলের এভারটনকে দুর্দান্ত জয় এনে দেন জ্যাক গ্রিলিশ। এর মধ্য দিয়ে প্যালেসের ১৯ ম্যাচ অপরাজিত থাকার ধারাও থামল।
এলচে, লা লিগা
লা লিগায় টানা সাত ম্যাচ অপরাজিত ছিল এলচে। এই ম্যাচগুলোয় ৩টিতে জয় আর ৪টিতে ড্র করেছিল তারা। কিন্তু গতকাল রাতে আলাভেসের মাঠে ৩–১ গোলে হেরেছে এলচে। এই হারের পর ৮ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ৭ নম্বরে আছে তারা।
ক্রিমোনেসে, সিরি ‘আ’
সিরি আতে নিজেদের প্রথম ৫ ম্যাচের ২টিতে জয় ও ৩টি ড্র করেছিল ক্রিমোনেসে। কিন্তু গতকাল রাতে না হারার সেই ধারা অব্যাহত রাখতে পারেনি তারা। ইন্টার মিলানের কাছে ৪–১ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছে তারা। অথচ এই ক্লাবটিই কদিন আগে এসি মিলানের মতো দলকে সান সিরোতে হারিয়েছিল। গতকাল রাতে হারের পর পয়েন্ট তালিকার ১০ নম্বরে নেমে গেছে ক্রিমোনেসে।
এখনো অপরাজিত যে ৪ দল
বায়ার্ন মিউনিখ, বুন্দেসলিগা
বুন্দেসলিগায় অসাধারণ এক সময় পার করছে বায়ার্ন। এখন পর্যন্ত ৬ ম্যাচ খেলে সব কটিতে জিতেছে তারা। সর্বশেষ শনিবার রাতে আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টকে ৩–০ গোলে হারিয়েছে ভিনসেন্ট কোম্পানির দল। টানা জয়ের পথে থাকা বায়ার্ন এখন পর্যন্ত করেছে ২২ গোল। এই পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে বুন্দেসলিগায় বায়ার্ন অপ্রতিদ্বন্দ্বী।
বরুসিয়া ডর্টমুন্ড, বুন্দেসলিগা
বায়ার্নের মতো টানা ৬ ম্যাচের সব কটি না জিতলেও এখন পর্যন্ত হারেওনি ডর্টমুন্ড। ৬ ম্যাচের মধ্যে ৪টিতে জয় ও ২টিতে ড্র করেছে তারা। পয়েন্ট টেবিলেও বায়ার্নের ঠিক পরেই অবস্থান ডর্টমুন্ডের। দুই নম্বরে থাকা দলটির পয়েন্ট ৬ ম্যাচে ১৪।
জুভেন্টাস, সিরি ‘আ’
গতকাল রাতে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর এসি মিলানের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে জুভেন্টাস। এই ড্র জুভেন্টাসকে লিগ–দৌড়ে অপরাজিতই রেখেছে। এখন পর্যন্ত ৬ ম্যাচ খেলে ৩টিতে জয় ও ৩টিতে ড্র করেছে দলটি, হার নেই।
আতালান্তা, সিরি ‘আ’
চ্যাম্পিয়নস লিগে পিএসজির কাছে বড় হারের শিকার হলেও সিরি ‘আ’তে এখন পর্যন্ত অপরাজিত আছে আতালান্তা। ৬ ম্যাচের ২টিতে জয়ের পাশাপাশি ৪টিতে ড্র করেছে তারা। পয়েন্ট টেবিলে আরেক অপরাজিত দল জুভেন্টাসের পরেই তাদের অবস্থান। ‘তুরিনের বুড়ি’রা আছে ৫ নম্বরে, আতালান্তা ছয়ে।