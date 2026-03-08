ফুটবল

এমএলএস

মেসির ৯০০ গোল হতে রইল বাকি এক

খেলা ডেস্ক
আরেকটি বড় মাইলফলকের দ্বারপ্রান্তে মেসিএএফপি

ডি.সি. ইউনাইটেড ১–২ ইন্টার মায়ামি

৯০০ গোলের মাইলফলক ছুঁতে আর মাত্র এক গোল দরকার লিওনেল মেসির। আজ মেজর লিগ সকারে ডি.সি. ইউনাইটেডের বিপক্ষে ক্যারিয়ারের ৮৯৯তম গোলটি করেছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা।

আর একটি গোল করলে তিনি হবেন ৯০০ গোল করা ইতিহাসের দ্বিতীয় খেলোয়াড়, এই মুহূর্তে ৯৬০ গোল নিয়ে তাঁর সামনে শুধু ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো।

ইন্টার মায়ামির আজকের ম্যাচটি ডিসি ইউনাইটেডের মাঠে হওয়ার কথা থাকলেও মেসিকে নিয়ে প্রবল আগ্রহের কারণে খেলা হয়েছে বেশি দর্শক ধারণক্ষমতার বাল্টিমোর এমঅ্যান্ডটি ব্যাংক স্টেডিয়ামে। ৭২০২৬ জন দর্শকের উপস্থিতিতে মেসি ম্যাচের ২৭তম মিনিটে বক্সে ঢুকে প্রথম স্পর্শেই বল জালে পাঠান।

ম্যাচটিতে ইন্টার মায়ামি জিতেছে ২-১ গোলে। ১৭তম মিনিটে রদ্রিগো দি পল মায়ামিকে এগিয়ে দেওয়ার পর মেসির গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ হয়। দ্বিতীয়ার্ধে ডিসি ইউনাইটেডের হয়ে একটি গোল শোধ দেন বারিবো। এটি এবারের লিগে মায়ামির টানা দ্বিতীয় জয়। এর আগে লস অ্যাঞ্জেলেস এফসির কাছে হেরে মৌসুম শুরু হয়েছিল দলটির।

মেসি ৯০০ গোলের মাইলফলক ছোঁয়ার সুযোগ পাচ্ছেন বুধবার। সেদিন কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের প্রথম ম্যাচে ন্যাশভিলের মুখোমুখি হবে মায়ামি।

বাল্টিমোরের ম্যাচটি দেখতে গ্যালারিতে ছিলেন ৭২ হাজারের বেশি দর্শক
এএফপি

বছরে সাত-আট কোটি ডলার পান মেসি

ইন্টার মায়ামির অন্যতম মালিক জর্জ মাস জানিয়েছেন, অধিনায়ক লিওনেল মেসিকে মালিকানা শেয়ারসহ বছরে ৭ থেকে ৮ কোটি মার্কিন ডলার পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। দলের স্পনসরশিপ এবং অতিরিক্ত আয়ের উৎসগুলো সর্বোচ্চ করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি এ তথ্য জানান।

চলতি সপ্তাহের শুরুতে মায়ামি ব্রাজিলের আর্থিক পরিষেবা প্রতিষ্ঠান ‘নু’-এর সঙ্গে নতুন স্টেডিয়ামের নামকরণের চুক্তি সই করেছে। ২৬,৭০০ আসনবিশিষ্ট এই ‘নু স্টেডিয়ামে’ আগামী ৪ এপ্রিল প্রথম ম্যাচ হওয়ার কথা রয়েছে। শুক্রবার ব্লুমবার্গে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে মাস বলেন, ‘আমার বিশ্বমানের স্পনসর প্রয়োজন, কারণ, খেলোয়াড়েরা দামি। আমি মেসিকে যা দিই, তার প্রতিটি পয়সার যোগ্য তিনি। তবে এর পরিমাণ সব মিলিয়ে বছরে ৭ থেকে ৮ কোটি ডলার।’

২০২৮ পর্যন্ত মায়ামিতে খেলার কথা মেসির
এএফপি

এমএলএস প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রকাশিত স্যালারি গাইড অনুযায়ী, মেসি মেজর লিগ সকারের সবচেয়ে বেশি বেতন পেয়ে থাকেন। যার মূল বেতন ১ দশমিক ২ কোটি ডলার, গ্যারান্টিযুক্ত ক্ষতিপূরণ ২০,৪৪৬,৬৬৭ ডলার।

ইএসপিএন জানিয়েছে, মেসি অ্যাডিডাসের সঙ্গে তাঁর এনডোর্সমেন্ট চুক্তি এবং লিগ সম্প্রচার অংশীদার অ্যাপলের সঙ্গে রাজস্ব ভাগাভাগি চুক্তি থেকেও আয় করে থাকেন। বর্তমান চুক্তি অনুসারে ২০২৮ সাল পর্যন্ত মেসির মায়ামিতে থাকার কথা।

