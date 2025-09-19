রাশফোর্ডের চোখ ধাঁধানো জোড়া গোলে শুরু বার্সেলোনার

চ্যাম্পিয়নস লিগ
রাশফোর্ডের চোখ ধাঁধানো জোড়া গোলে শুরু বার্সেলোনার
নিউক্যাসল ইউনাইটেড ১-২ বার্সেলোনা
মার্কাস রাশফোর্ড তাহলে ফিরলেন!
ইংলিশ ফুটবলপ্রেমীরা এই রাশফোর্ডকে আবার দেখার আশায় দিন গুণেছেন। সেন্ট জেমস পার্কে তাঁরা সেই রাশফোর্ডকে দেখলেন ঠিকই, সম্ভবত কিছুটা দীর্ঘশ্বাস জেগেছে কারও কারও মনে। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড তাঁকে ধারে বার্সেলোনায় পাঠাল গত জুলাইয়ে। তারপর এই প্রথম ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তন, কিন্তু ইংলিশ ফুটবলপ্রেমীরা দেখলেন কী, তাদেরই ক্লাবের বিপক্ষে রাশফোর্ড করলেন জোড়া গোল! তাও যেন-তেন গোল নয়, দুটি গোলই মনে রাখার মতো।
রাশফোর্ডের জোড়া গোল নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে তাদের মাঠে ২-১ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগের নতুন মৌসুমে ভালো শুরু পেল বার্সা। রাশফোর্ডের নিজের জন্যও ম্যাচটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বার্সার হয়ে প্রথম স্কোরশিটে নাম লেখালেন, সেটাও ক্লাবটির হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগে অভিষেকে। হ্যারি কেইনের পর দ্বিতীয় ইংলিশ খেলোয়াড় হিসেবে চ্যাম্পিয়নস লিগে ইংল্যান্ডের বাইরের ক্লাবের হয়ে প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবের বিপক্ষে জোড়া গোল করলেন রাশফোর্ড।
তিনটি গোলই হয়েছে বিরতির পর। ৫৮ মিনিটে ডান প্রান্ত থেকে জুলস কুন্দের ক্রস পান রাশফোর্ড। বক্সের ভেতরে পোস্ট থেকে বেশ দূরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু বুলেট গতির হেডে পেয়ে যান প্রথম গোল। ১০ মিনিট পর ২০ গজ দূরত্ব থেকে করা শটে রাশফোর্ডের গোলটি দেখে উত্তেজিত ধারাভাষ্যকার প্রথমে বললেন, ‘মিসাইল’ এবং তারপর বলেছেন, ‘ এবার চ্যাম্পিয়নস লিগে মৌসুম সেরা গোলের দৌড়ে থাকবে'। নিউক্যাসল গোলকিপার পোপ ডান দিকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন শটটি ঠেকাতে, ভিডিও রিপ্লেতে তা দেখানোর সময় পোপকে ধারাভাষ্যকারের পরামর্শ, ঝাঁপ দেওয়ার ‘দরকার ছিল না’ কারণ শটটা এতটাই নিখুঁত ছিল!
নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে গোল করে স্বাগতিক সমর্থকদের জাগিয়ে তোলেন অ্যান্থনি গর্ডন। কিন্তু যোগ করা সময়ের ৭ মিনিটে সমতাসূচক গোলটি আর পায়নি নিউক্যাসল। চ্যাম্পিয়নস লিগে প্রত্যাবর্তনটা ঘরের মাঠে হারে শুরু হলো প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটির।
বিস্তারিত আসছে…।