রোনালদোর ৯৮২তম গোল নিয়ে বিতর্ক, গোলটি কি আসলেই তাঁর

রোনালদোর ৯৮২তম গোল নিয়ে বিতর্ক, গোলটি কি আসলেই তাঁর
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর মধ্যে কোনো সংশয় ছিল না। বল জালে জড়াতেই তিনি চিরচেনা ‘সিউ’ উদ্যাপনে মেতে ওঠেন। সৌদি প্রো লিগও বলছে গোলটি রোনালদোর। কিন্তু ফুটবলের তথ্য–উপাত্ত বিশ্লেষণী প্ল্যাটফর্ম অপ্টার দাবি, গোলটি আত্মঘাতী।
রোনালদো ছুটছেন ১০০০ গোলের দিকে। এ মুহূর্তে তাঁর প্রতিটি গোলই গুরুত্বপূর্ণ। এমন সময়ে গোল নিয়ে নিশ্চয়ই বিতর্কে পড়তে চাইবেন না পর্তুগিজ কিংবদন্তি। আল ফয়সালির বিপক্ষে গতকাল রাতের গোলটি যোগ করলে ক্যারিয়ারে এ নিয়ে তাঁর মোট গোলসংখ্যা দাঁড়াল ৯৮২।
কী হয়েছিল
আল ফয়সালির বিপক্ষে আল নাসরের দ্বিতীয় গোলটি আসে ৪৯তম মিনিটে। জোয়াও ফেলিক্সের ফ্রি-কিক থেকে উঁচুতে লাফিয়ে হেড করার চেষ্টা করেন ৪১ বছর বয়সী রোনালদো। কিন্তু বলটিতে তাঁর মাথার স্পষ্ট স্পর্শ লেগেছিল কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এরপর বলটি আল ফয়সালির ডিফেন্ডার আন্দ্রেই জিরোত্তোর গায়ে লেগে জালে ঢোকে। গোলের পর অবশ্য কোনো সংশয় ছাড়াই উদ্যাপনে মেতে ওঠেন রোনালদো।
সৌদি প্রো লিগ গোলটি রোনালদোর নামেই নথিভুক্ত করেছে। তাদের হিসাব অনুযায়ী, এটি তাঁর ক্যারিয়ারের ৯৮২তম গোল। অর্থাৎ ১০০০ গোলের ঐতিহাসিক মাইলফলক স্পর্শ করতে আর মাত্র ১৮ গোল প্রয়োজন তাঁর। কিন্তু অপটা গোলটিকে আত্মঘাতী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ফলে আনুষ্ঠানিক গোল সংখ্যার এই পার্থক্য রোনালদোর মাইলফলকে পৌঁছানোর হিসাবেও প্রভাব ফেলতে পারে।
ম্যাচ শেষে ইনস্টাগ্রামে নিজের গোল উদ্যাপনের একটি ছবি পোস্ট করেন রোনালদো। ক্যাপশনে লেখেন, ‘চলো এগিয়ে যাই!’ গোলটির স্বীকৃতি নিয়ে বিতর্ক থাকলেও মাঠে তাঁর উদ্যাপনে সেই সংশয়ের কোনো ছাপ ছিল না।
অবশ্য ম্যাচের গল্প শুধু রোনালদোর গোলের বিতর্কে আটকে থাকেনি। আল নাসরের হয়ে শুরুতেই গোল করে দলকে এগিয়ে দেন আবদুল্লাহ আল-হামদান। এরপর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আসে রোনালদোর সেই গোল, যা ব্যবধান ২-০ করে।
পরে স্বাগতিক আল ফয়সালির হয়ে থিও বঙ্গোন্ডা একটি গোল শোধ করেন। ম্যাচে শেষ দিকে অ্যাঞ্জেলো গ্যাব্রিয়েল গোল করলে ৩-১ ব্যবধানের জয় নিশ্চিত হয় আল নাসরের।
জাতীয় দল ঘিরে সাম্প্রতিক বিতর্কের পর এই ম্যাচে মাঠে নামেন রোনালদো। চলতি মাসের শুরুতে পর্তুগালের কোচ জর্জ জেসুসের সঙ্গে বিরোধের জেরে জাতীয় দল ছেড়ে চলে যাওয়ার ঘটনার পর তাঁকে ৩০ দিনের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয় এবং ২৫৫ ইউরো জরিমানা করা হয়।
এই জয়ে সৌদি প্রো লিগে শিরোপার লড়াইয়ে নিজেদের অবস্থান ধরে রেখেছে আল নাসর। ১০ ম্যাচ খেলে শীর্ষে থাকা আল হিলালের সঙ্গে ২ পয়েন্ট ব্যবধানে পিছিয়ে দুইয়ে আল নাসর (১০ ম্যাচে ২৫)। লিগে এটা তাদের অষ্টম জয়।