প্রিমিয়ার লিগ
ম্যানচেস্টার সিটি: টানা তিন হারের পর এবার এক পয়েন্টের সান্ত্বনা
ম্যানচেস্টার সিটি ১ : ১ ফুলহাম
১৬ মিনিটে ইতিহাদকে স্তব্ধ করে দিলেন রদ্রিগো মুনিজ। ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে এগিয়ে গেল ফুলহাম। প্রথমার্ধ শেষেও ফুলহাম এগিয়ে ১–০ গোলে।
সিটির ভয়টা ছিল এখানেই। লিগের সর্বশেষ তিন ম্যাচেও প্রথমার্ধে গোল করতে পারেনি দলটি। হেরেছিল সব কটিতেই। এবার কি তবে টানা চতুর্থ?
শেষ পর্যন্ত তেমন কিছু হয়নি। এলিয়ট অ্যান্ডারসনের দ্বিতীয়ার্ধের গোলে শেষ পর্যন্ত সমতা ১–১ সমতা নিয়ে মাঠ ছাড়তে পেরেছে এনজো মারেসকার দল।
অন্যদিকে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সিটির বিপক্ষে টানা ২০ ম্যাচ হারের বিব্রতকর রেকর্ড শেষ হলো ফুলহামের।
ইতিহাদে আজ শুরু থেকেই সিটির রক্ষণে অস্বস্তি তৈরি করছিল ফুলহাম। ১৬ মিনিটে সেই চাপেরই ফল পায় সফরকারীরা। নিজেদের অর্ধ থেকে আক্রমণে উঠে ডান প্রান্ত দিয়ে বল নিয়ে এগিয়ে যান অস্কার বব। তাঁর বাড়ানো বল পেয়ে ডান পায়ের শটে লক্ষ্যভেদ করেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড মুনিজ।
গোল হজমের পর সমতায় ফিরতে মরিয়া হয়ে ওঠে সিটি। ২৪ মিনিটে গোলও পেয়েছিলেন আর্লিং হলান্ড। তবে সেটি বাতিল হয়ে যায় ফাউলের কারণে।
ফিল ফোডেনের বাড়ানো বল ডান দিক থেকে বক্সে পাঠান ইলিমান এনদিয়ায়ে। হলান্ডের শট শুরুতে ঠেকিয়ে দিলেও বল পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেননি ফুলহাম গোলকিপার বার্ন্ড লেনো। ফিরতি বলে গোল করেন হলান্ড। কিন্তু রেফারির বিবেচনায় বল লেনোর নিয়ন্ত্রণে থাকা অবস্থায় সেটি তাঁর হাত থেকে পায়ে মেরে বের করে নিয়েছেন সিটির স্ট্রাইকার। ফলে গোলের বদলে ফুলহাম পায় ফ্রি-কিক।
প্রথমার্ধে বলের দখল বেশি থাকলেও আক্রমণে কার্যকর ছিল না সিটি। উল্টো প্রতি-আক্রমণে বিপদ তৈরি করেছে ফুলহাম। বিরতির ঠিক আগে অস্কার ববের একটি শট ঠেকিয়ে সিটিকে বড় বিপদ থেকে বাঁচান গোলকিপার জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মা।
দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য সিটির খেলায় গতি বাড়ে। তারই পুরস্কার ৫৭ মিনিটে। ফোডেনের কর্নার থেকে বল বিপদমুক্ত করতে পারেনি ফুলহাম। বক্সের বাইরে বল পেয়ে ডান পায়ের দুর্দান্ত ভলিতে জালে পাঠান অ্যান্ডারসন। সিটির হয়ে প্রিমিয়ার লিগে এটিই তাঁর প্রথম গোল।
সমতায় ফেরার পর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করে সিটি। ৬৫ মিনিটে অ্যান্ডারসনের আরেকটি শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এর আগে-পরে আরও কয়েকটি সুযোগ তৈরি করলেও গোলের দেখা পায়নি স্বাগতিকেরা। শেষ দিকে অবশ্য ফুলহামও গোলের সুযোগ পেয়েছিল। মুনিজের একটি শট দারুণভাবে ঠেকান দোন্নারুম্মা।
শেষ পর্যন্ত আর কোনো গোল হয়নি। ১–১ সমতায় শেষ হয় ম্যাচ। লিগ পয়েন্ট তালিকায় সিটি এখন ১১ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয়। এক ম্যাচ করে কম খেলে ২৭ পয়েন্টে আর্সেনাল প্রথম আর ২২ পয়েন্টে ব্রাইটন দ্বিতীয়।