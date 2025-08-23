বিশ্বকাপ ফুটবলে ড্রয়ের তারিখ ঘোষণা করে ট্রাম্প বললেন, ট্রফিটি কি ‘রেখে দিতে পারি’

বিশ্বকাপ ফুটবলে ড্রয়ের তারিখ ঘোষণা করে ট্রাম্প বললেন, ট্রফিটি কি ‘রেখে দিতে পারি’
ছেলেদের ২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবলে গ্রুপ পর্বের ড্র অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৫ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনের কেনেডি সেন্টারে। গতকাল হোয়াইট হাউসে সংবাদ সম্মেলনে বিশ্বকাপ ফুটবলের ড্র অনুষ্ঠানের দিন-তারিখ ঘোষণা করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো ২০২৬ বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ। ৩২ দলের সংস্করণ পেছনে ফেলে এবারই প্রথমবারের মতো ৪৮ দল নিয়ে বিশ্বকাপ আয়োজিত হবে। ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত চলবে বিশ্বকাপ। তিনটি দেশে বিশ্বকাপ আয়োজনও এবারই প্রথম। মোট ১৬টি ভেন্যুতে আয়োজিত হবে ম্যাচগুলো। এর মধ্যে ১১টি যুক্তরাষ্ট্রে, ৩টি মেক্সিকোয় ও ২টি ভেন্যু কানাডায়।
ইএসপিএন গত জুলাইয়ে জানিয়েছিল, লাস ভেগাসে হতে পারে আগামী বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বের ড্র অনুষ্ঠান। ১৯৯৪ বিশ্বকাপের ড্র-ও এই শহরেই হয়েছিল। কিন্তু ওয়াশিংটনের কেনেডি সেন্টারকে বেছে নেওয়া হয়েছে, যেটি পারফর্মিং আর্টস ভেন্যু হিসেবে পরিচিত ও ট্রাম্প নিজেই যার চেয়ারম্যান।
হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে ২০২৬ বিশ্বকাপে ড্রয়ের দিন-তারিখ ঘোষণার সময় ট্রাম্পের সঙ্গে ছিলেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো ও সহসভাপতি জেডি ভ্যান্স। ট্রাম্প বলেন, ‘এটা সবচেয়ে বড়, সম্ভবত খেলাধুলার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ইভেন্ট।’
ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনো বিশ্বকাপ ট্রফি সঙ্গে করে এনেছিলেন ওভাল অফিসে; ইএসপিএন জানিয়েছে যেটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। ইনফান্তিনো বলেন, ড্র বিশ্বজুড়ে সরাসরি সম্প্রচারিত হবে। অন্তত ১০০ কোটি মানুষ দেখবেন। এবারে থাকছে ৪৮ দল, মোট ম্যাচসংখ্যা ১০৪—মানে ১০৪টি সুপার বোল।
বিশ্বকাপ নিয়ে খুব পুরোনো একটি কুসংস্কার হলো, মাঠে জয়ের আগে বিশ্বকাপ ট্রফি ছুঁলে তা দুর্ভাগ্য বয়ে আনতে পারে। ওভাল অফিসে ইনফান্তিনোও বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে মনে করিয়ে দেন, ‘ফিফা সভাপতি, দেশগুলোর প্রেসিডেন্ট এবং যাঁরা জেতে শুধু তাঁরাই এটি (বিশ্বকাপ ট্রফি) ছুঁতে পারবেন। কারণ, ট্রফিটি শুধু বিজয়ীদের জন্য।’ ইনফান্তিনো এরপর ট্রাম্পের উদ্দেশে বলেন, ‘যেহেতু আপনিও একজন বিজয়ী, অবশ্যই আপনিও স্পর্শ করতে পারেন।’
ট্রাম্প বিশ্বকাপ ট্রফিটি হাতে নিয়ে বলেন, ‘এটা বেশ ভারী।’ ট্রফিটি ডেস্কের ওপর রাখার সময় দুর্ঘটনাবশত ট্রাম্পের হাত থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। ইনফান্তিনো এক হাত দিয়ে আটকান। পরে ট্রফিটি নিয়ে ট্রাম্প বলেছেন, ‘সুন্দর একখণ্ড সোনা।’ শুধু তা–ই নয়, ট্রাম্প ওভাল অফিসে প্রদর্শনের জন্য বিশ্বকাপ ট্রফিটি রেখে দেওয়ার মজাও করেন ইনফান্তিনোর সঙ্গে, ‘আমি কি এটা রেখে দিতে পারি।’
গত জুলাইয়ে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনাল দেখতে গিয়ে চেলসির জয়ের পর সংবাদমাধ্যমকে ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, ফিফার পক্ষ থেকে ক্লাব বিশ্বকাপের আসল ট্রফিটির রেপ্লিকা দেওয়া হয়েছে ইংলিশ ক্লাবটিকে, আর মূল ট্রফি থাকবে ওভাল অফিসে। টুর্নামেন্টের সম্প্রচারক ডিএজেডএনকে ট্রাম্প বলেছিলেন, ‘তাদের (ফিফা) কাছে জানতে চাইলাম, তোমরা ট্রফিটা কখন নেবে? (তারা বলেছে) আমরা এটা কখনোই নেব না। ওভাল অফিসে আপনি এটা স্থায়ীভাবে রাখতে পারেন। আমরা নতুন একটি বানাচ্ছি। তারা সত্যি সত্যিই নতুন একটি বানিয়েছে। তাই ওটা (ট্রফি) এখন ওভাল অফিসে আছে।’
ট্রাম্পের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠানে দলগুলোর নাম তিনি ঘোষণা করবেন কি না? তিনি সরাসরি কোনো উত্তর না দিয়ে ফিফা সভাপতিকে দেখিয়ে বলেন, তিনিই ‘সর্বেসর্বা’। ইনফান্তিনো প্রতিক্রিয়ায় ‘বেশ কৌতূহলোদীপক প্রস্তাব’ বলে বুঝিয়ে দেন ব্যাপারটা নিয়ে তিনি পরে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলবেন।
ড্র অনুষ্ঠানের ভেন্যু কেনেডি সেন্টারের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ নিজের অনুগতদের দিয়ে সাজিয়েছেন এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ট্রাম্প। কেনেডি সেন্টারের নাম পাল্টে ট্রাম্প/কেনেডি সেন্টার রাখার ইচ্ছার কথাও এর আগে বলেছেন তিনি।
৪৮ দলকে ১২টি গ্রুপে ভাগ করা হবে। প্রতিটি গ্রুপে থাকবে ৪টি করে দল। প্রতিটি গ্রুপ থেকে শীর্ষ দুই দল এবং তৃতীয় স্থানে থাকা সেরা আটটি দল উঠবে নকআউট পর্বে। বাছাইপর্ব পেরিয়ে এরই মধ্যে ১০টি দল বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলা নিশ্চিত করেছে। ডিসেম্বরে ড্র অনুষ্ঠানের সময় ৪৮ দলের মধ্যে ৪২টি দল নিশ্চিত হয়ে যাবে। বাকি ৬টি দল নিশ্চিত হবে আগামী মার্চে প্লে–অফের মাধ্যমে।
১১ জুন মেক্সিকো সিটির আজতেকা স্টেডিয়ামে শুরু হবে বিশ্বকাপ ফুটবল। ১৯ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির ইস্ট রাদারফোর্ড স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল।